Edoardo Romano, ex Trettrè/ “Via dalla tv? La comicità spiccia non fa per me”

Edoardo Romano, un’icona della comicità nonché membro dello storico trio i Trettrè, è il concorrente di oggi dei Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Attore e cabarettista originario di Napoli, ha preso parte a diversi programmi della scena comica e di intrattenimento, pensiamo a Drive In e Buona Domenica. Inoltre, il regista Pupo Avati lo ha voluto in alcuni suoi film. Inoltre, ha recitato anche in diverse fiction e serie tv. Il teatro però gli ha regalato più emozione: «Anche se devo ammettere che la parentesi cinematografica mi ha lasciato un segno. Gli incontri con Lina Wertmüller e Sofia Loren prima, e Pupi Avati più tardi, sono stati avvenimenti unici», ha dichiarato nei mesi scorsi ai microfoni de La Gazzetta dello Spettacolo.

Le indagini di Lolita Lobosco, finale/ Anticipazioni e diretta: com’è morto Vittorio?

EDOARDO ROMANO E I TRETTRÈ

Di gavetta ne ha fatta tanta, infatti ha una storia incredibile alle sue spalle. «Nella mia vita precedente occupavo il ruolo di vice direttore di un’importante azienda multinazionale a Milano. Ovviamente ero molto impegnato, gestivo 250 persone e dovevo portare a casa risultati eclatanti». Nel frattempo coltivava la sua passione, appunto, per il teatro. Si inventò poi il trio comico con Beppe Vessicchio e Mirko Setaro. Dopo nove anni, il Maestro seguì la sua carriera di musicista. «Non mi persi d’animo e chiamai con noi Gino Cogliandro. Con questa seconda formazione avemmo l’occasione di partecipare a Drive In nel 1983». Dopo il 2000 decisero di sciogliersi, perché quella televisione non li rappresentava. «L’improvvisazione e la comicità spiccia non rientrava nel nostro modo di pensare».

LEGGI ANCHE:

GRAMMY AWARDS 2021/ Diretta streaming: nomination e vincitori, come seguire cerimoniaRAOUL CASADEI MORTO DI COVID/ Figlio Mirko: "vivrà ancora come artista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA