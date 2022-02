Edoardo Romano, reunion con I Trettré?/ “Programma con Gino Cogliandro ma Mirko…”

L’attore Edoardo Romano, uni dei fantastici ed indimenticabili I Trettré, è stato il protagonista di una interessante intervista su RTL 102.5 News, nel corso di una nuova puntata di Trends & Celebrities condotta da Francesco Fredella e con Giovanni Antonacci. Il motivo del suo intervento? Una “notizia bomba”, come l’ha definita Fredella, relativa ad una possibile reunion dei Trettré che tra gli anni Ottanta e Novanta ebbero un grande successo grazie a Drive In ed alla loro particolare comicità. Nel pieno della loro potenza televisiva, il trio napoletano si è sciolto sparendo dai radar della tv, ma adesso potrebbero nuovamente riunirsi.

Nonostante le problematiche tecniche, Edoardo Romano, dopo essersi fatto attendere a lungo è riuscito ad intervenire telefonicamente con la trasmissione radiofonica che ha svelato due notizie: “La novità è questa. Partirò con un film ad aprile perché negli ultimi tempi il mio produttore si è attivato tantissimo per recuperare del lavoro che fortunatamente abbiamo un bel programma per questo 2022. Parto con questo film nella prima metà di aprile, sarà un film drammatico”, ha svelato. Il suo sarà un ruolo da protagonista ed indosserà i panni di un violinista.

Edoardo Romano, reunion con I Trettré? Possibilità remota ma…

Tra le altre novità svelate da Edoardo Romano nel corso della sua intervista con Francesco Fredella, anche una seconda notizia bomba: “Faccio un programma televisivo che non è altro che la seconda edizione di un programma di grande successo sul Canale 21, questa televisione storica napoletana importantissima, dal titolo ‘Cara Napoli ti scrivo'”.

Se la prima edizione ha visto alla conduzione Antonio Lubrano, la seconda, ha svelato Romano, “questo programma sarà condotto in qualità di narratori da me e da Gino Cogliandro“, ovvero uno dei Trettré. Ma come mai non c’è anche il terzo membro, Mirko Setaro? “Non è una reunion dei Trettré”, ha precisato Romano, “siccome io sono rimasto in ottimi rapporti con entrambi e soprattutto con Gino con cui ci vediamo ogni estate…”. Incalzato da Fredella, l’ospite di oggi ha aggiunto sulla possibile reunion ha chiosato: “Ci potrebbe essere una lontana possibilità che Mirko possa essere l’ospite d’onore di una puntata ma questo è tutto in evoluzione”.

