Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri a Verissimo: “Per ora nessun confronto”/ “Mi ha fatto troppo male!”

Edoardo Sanson e la rottura con Anita Olivieri: “Credevo avessimo una prospettiva di futuro…”

Anita Olivieri è stata oggi ospite a Verissimo dopo l’esperienza al Grande Fratello 2024. Silvia Toffanin ha chiaramente voluto approfondire il rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson, soprattutto dopo il legame con Alessio Falsone durante l’esperienza nel reality. La giovane non si è trattenuta e si è anche detta dispiaciuta per la sofferenza procurata al ragazzo. L’ex concorrente ha anche parlato di un possibile confronto; a tal proposito, è stata spiazzata dall’intervento dell’ex fidanzato che con un videomessaggio ha voluto offrire per la prima volta il suo personale punto di vista sulla vicenda.

Anita Olivieri: “Con il mio ex Edoardo ho fatto il massimo, poi toccava a lui”/ “Alessio mi ha travolta…”

“Quando lei è entrata nella casa ero preoccupato di non poter condividere con lei i momenti, anche se lei a suo modo cercava di essere presente quindi ero convinto che ci fosse un legame importante…”. Inizia così il discorso di Edoardo Sanson, partendo dagli albori dell’esperienza al Grande Fratello 2024 di Anita Olivieri. “A San Valentino mi sono esposto perché rischiavo di avere un rimorso enorme, le sue parole poi erano importanti e le condividevo tutte”.

Giuseppe Garibaldi: “Mentre ero al Grande Fratello mia madre non stava bene…”/ “Aspetterò Beatrice!”

Edoardo Sanson, porte chiuse per Anita Olivieri: “Un tradimento è…”

Edoardo Sanson – ex fidanzato di Anita Olivieri – è poi entrato nel merito delle fasi che hanno sancito la rottura con l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 che lo hanno sia spiazzato sia portato a grande sofferenza. “Siamo stati insieme per tanto tempo e l’amore secondo me vive diverse fasi, io credevo che fossimo arrivati alla prospettiva di un futuro insieme che poi è quello che mi ha detto lei quando sono andato lì. Quello che è successo non me lo sarei mai aspettato però la perdono…”.

Ibrahim Celikkol, attore di Terra Amara: “Ho perso mio padre a soli 17 anni”/ “Mio figlio Alì? La mia gioia…”

Avviandosi verso la conclusione del suo intervento a Verissimo, Edoardo Sanson ha voluto sottolineare di non essere pronto ad un confronto con Anita Olivieri, diversamente da quanto asserito poco prima dall’ex fidanzata. “Ho sempre considerato lei come la mia casa, che è anche la nostra canzone. Siamo cresciuti insieme, eravamo famiglia; vogliamo dire che non eravamo fidanzati? Va bene, però un tradimento è pur sempre un tradimento. Non sono pronto ad un confronto con lei perchè la persona che ho visto non è quella che conosco io, mi ha fatto troppo male anche se le auguro tutto il bene del mondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA