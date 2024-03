Edoardo Sanson, fidanzato di Anita Olivieri, censurato dal GF?/ “Lettera e urla fuori dalla Casa oscurate”

Edoardo Sanson censurato dal Grande Fratello? Le indiscrezioni sul fidanzato di Anita Olivieri

Solo poche settimane fa, nel corso della puntata del Grande Fratello 2024 di San Valentino, Anita Olivieri rivedeva dopo mesi Edoardo Sanson, quello che tutti hanno definito essere il suo fidanzato. In quell’incontro Anita lo ha definito ‘l’unico uomo con cui immagino di avere dei figli’, ammissione fatta tra lacrime e promesse di rivedersi fuori per stare insieme. Lo stesso Edoardo, dopo l’incontro con Anita, alle telecamere del Grande Fratello si è definito il suo fidanzato. Eppure nelle ultime settimane le cose sembrano essere completamente cambiate.

Con l’arrivo di Alessio Falsone nella Casa, Anita non solo ha dichiarato di non essere fidanzata con Edoardo, ma ha anche ammesso di provare un forte interesse per il nuovo gieffino. E Edoardo? Al momento il ragazzo non è intervenuto in via ufficiale, ma le ultime indiscrezioni danno una versione molto differente dei fatti.

“Edoardo ha scritto una lettera ma non è stata mostrata”: la segnalazione sul fidanzato di Anita Olivieri

Stando a quanto trapela da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Edoardo Sanson si sarebbe non solo fatto sentire, ma anche in più di un’occasione. “Io che ho amici in comune con il fidanzato di Anita, ti posso dire che lui le ha scritto una lettera perché geloso di Alessio e non l’hanno voluta far passare, e stanotte è andato a urlare con il megafono… hanno dato disposizione di non parlare di questa cosa assolutamente.” si legge nella segnalazione in questione, secondo la quale Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri, sarebbe stato di fatto censurato dagli autori del Grande Fratello. Anita, dunque, non sarebbe a conoscenza di queste presunte mosse del fidanzato; un gesto che potrebbe avere la funzione di lasciar che la storia tra Alessio e Anita nasca senza intoppi, alimentando le dinamiche del Grande Fratello.

