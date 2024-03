Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri sbotta/ “Io cornuto, mi rivedrà in cartolina”

Edoardo Sanson contro Anita Olivieri

Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri, pur non avendo partecipato al Grande Fratello 2024 come concorrente, è stato comunque un protagonista. Prima dell’ingresso nella casa di Alessio Falsone, Anita ha parlato spesso della loro relazione e in occasione del giorno di San Valentino, i due hanno anche avuto la possibilità di rivedersi e riabbracciarsi. Pochi giorni dopo, però, Anita ha cominciato a cedere al fascino di Alessio portando Edoardo a fare un passo indietro. Di fronte alla scelta di Sanson, Anita si è lasciata andare tra le braccia di Alessio cominciando una storia con lui che spera di poter continuare anche fuori dalla casa.

Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello 2025?/ La risposta del conduttore

Anita, tuttavia, non ha escluso di poter rivedere Edoardo con cui ha vissuto una storia durata, tra alti e bassi, circa dieci anni, ma l’ex fidanzato della Olivieri non è della stessa opinione come ha spiegato rispondendo alle domande dei followers.

Edoardo Sanson durissimo su Anita Olivieri

Una ragazza, ponendo una domanda ad Edoardo Sanson, ha scritto: “Nella bio hai scritto che sei un ballerino” e la risposta dell’ex fidanzato di Anita Olivieri è stata – “Ho scritto ballerino perché cornuto non c’era”. Edoardo, poi, si è espresso anche sulla volontà di Anita Olivieri di rivederlo.

Federico Massaro innamorato di Perla al Grande Fratello 2024?/ Greta svela tutto: "Mi ha chiesto di aiutarlo"

Quest’ultima, infatti, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, aveva detto: “Mi sembra il minimo vedere Edoardo, quello che è successo non lo avrei mai pensato. Lo devo vedere per parlare di tante cose, spiegargli, stare con lui perché so che sta soffrendo”. Edoardo, però, rispondendo ad un’altra follower, ha scritto: “Mi rivedrà in cartolina”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA