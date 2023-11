Edoardo Sansone, chi è l’ex fidanzato di Anita Olivieri/ I dubbi di lei: “Voglio capire cosa provo”

Edoardo Sansone: chi è l’ex fidanzato di Anita Olivieri

Anita Olivieri è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 con tanti dubbi intorno alla propria situazione sentimentale. Anita, infatti, dopo aver vissuto una relazione con Edoardo Sansone per ben dieci anni, all’interno della casa di Cinecittà, ha ammesso di avere tanti dubbi su quello che potrebbe essere il suo futuro di coppia. Originario di Roma, Edoardo Sansone è spesso presente nelle foto pubblicate da Anita sul suo profilo instagram. Finora, il suo nome è stato spesso fatto da Anita che non nasconde di volere da lui un segnale per capire i suoi sentimenti. “Dieci anni. Sono dieci anni della mia vita. Come faccio a fregarmene?”, si chiede Anita in un momento di confidenza con Mirko.

Letizia Petris choc al Grande Fratello 2023: la confessione hot sulla cugina/ "Ho fatto anche quello...”

La Olivieri, inoltre, spiega che, di fronte ad un segnale da parte di Edoardo, potrebbe capire quelli che sono attualmente i suoi sentimenti. “Se venisse e mi dicesse qualcosa, se mi mandasse una lettera capirei se provo qualcosa” ha aggiunto Anita che non ha nascosto l’importanza che Edoardo ha nella sua vita.

Greta Rossetti, replica social all'ingresso di Perla al Grande Fratello 2023/ "Ecco la mia risposta": la foto

Le parole di Anita Olivieri su Edoardo Sansone

Tra Anita Olivieri ed Edoardo Sansone potrebbe presto esserci un confronto. Confronto che la concorrente del Grande Fratello 2023 spera di poter avere per capire se la relazione potrà avere un futuro dopo il reality. “Voglio capire la mia reazione. Se io non sento niente mi rispondo da solo”, ha aggiunto Olivieri che, nel rapporto con Edoardo, ha avuto tutto ciò che si vorrebbe da una relazione.

“Non è facile. Sono brava con le relazioni degli altri, con la mia no. Poi non ci sono mica tornata insieme. Magari esco da qua e ciao. Due persone completamente diverse, di età diverse, di zone diverse. Mi hanno convinto del fatto che non esiste solo una persona al mondo. Sai quante persone ancora devo conoscere…”, ha concluso Anita in attesa di capire.

Perla Vatiero concorrente o ospite al Grande Fratello 2023?/ Confronto con Mirko Brunetti e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA