Edoardo Scotti, chi è il figlio di Gerry Scotti e la nipotina Virginia/ “Le gioie della vita”

Si dice spesso che l’amore che si prova per i nipoti sia speciale e, se possibile, più forte di quello che si avverte per i propri figli proprio perché si ha la possibilità di essere più accondiscendenti e magari anche di viziarli un po’. Una situazione che sta ora vivendo in prima persona anche Gerry Scotti, che è pazzo di gioia ogni volta che ha la possibilità di trascorrere del tempo con Virginia, la sua nipotina, figlia del suo Edoardo, che il pubblico Tv ha avuto modo di vedere al suo fianco ne “Lo show dei record“.

Giammauro ed Emanuele Berardi, figli di Barbara D'Urso/ Sono il suo orgoglio

Le previsioni che lui stesso aveva fatto poco prima che la piccola venisse alla luce si sono rivelate azzeccate. “Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo – aveva detto a Silvia Toffanin, ospite di “Verissimo” -. “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Barbara D'Urso: gli ex amori da Mauro Berardi a Michele Carfora/ "L'uomo che ho amato di più"

Gerry Scotti e tutto l’amore per Edoardo e Virginia: è pazzo di loro

Virginia ha da poco compiuto un anno e sta già iniziando a muovere i primi passi. Un momento che ha provocato la commozione di nonno Gerry. È stato proprio il conduttore a pubblicare sul suo profilo social un suo scatto insieme alla piccola, che ha dei capelli davvero biondissimi, mentre lui le tiene la mano. Davvero emblematico il commento a corredo: “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie della vita”.

Il nome che Edoardo ha voluto dare alla figlia non è stato casuale, ma anzi è stato scelto per rendere omaggio al suo celebre papà. Scotti, infatti, all’anagrafe si chiama proprio Virginio. A breve il presentatore avrà la possibilità di togliersi qualche soddisfazione anche con il lavoro grazie alla nuova edizione de “Lo show dei record“, di cui sarà ancora il padrone di casa.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti/ "Ci siamo ritrovati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA