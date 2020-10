Edoardo Scotti e l’incidente in moto del figlio di Gerry/ Lasciò tutti con il fiato sospeso

EDOARDO SCOTTI, UNICO FIGLIO DI GERRY SCOTTI

Chi è Edoardo Scotti e come è stata la sua vita? Sicuramente chi conosce lo zio Gerry conosce anche suo figlio, l’amato Edoardo Scotti, che è stato al suo fianco anche in un’edizione dello Show dei Record. La sua strada, però, almeno per il momento, non è quella di stare davanti ad una telecamera come suo padre bensì dietro visto che ha coronato il suo sogno di diventare regista, studiando prima all’ American School of Milan, poi all’Università Cattolica del Sacro Cuore e, infine, trascorrendo molto tempo a Los Angeles per completare i suoi studi. Adesso Edoardo Scotti, uno figlio del conduttore, è un regista televisivo e si occupa spesso di programmi Mediaset ma anche Sky (vedi Cucine da Incubo). Pur essendo figlio di genitori divorziati, al giovane Scotti non è mancato mai nulla visto che suo padre è riuscito a trovare casa accanto alla sua, lo ha accompagnato a scuola e gli è stato vicino dandogli tutto quello di cui aveva bisogno e desiderava ma, a suo dire, ponendo anche dei grandi freni.

EDOARDO SCOTTI, L’INCIDENTE IN MOTO E LA PATERNITA’

A quanto pare il lavoro di Gerry Scotti è riuscito e il dolore per la separazione ha lasciato spazio ad un figlio educato e lavoratore che adesso si appresta anche a farlo diventare nonno. Edoardo Scotti ha approfittato del lockdown per mettere in cantiere il suo primo figlio (che lo stesso Gerry Scotti oggi a Verissimo rivelerà essere una bambina), ma qualche mese fa ha rischiato grosso a causa di un drammatico incidente in moto che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, conduttore compreso. L’incidente è avvenuto lo scorso 15 aprile 2019 e ha costretto Edoardo Scotti ad un intervento presso l’ospedale Humanitas di Milano a causa di una frattura scomposta al femore. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene e Gerry, anche in questo caso, non gli ha fatto mancare affetto e vicinanza. Come sarà in versione nonno?



