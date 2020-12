Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti/ Il padre: “è un ragazzo felice”

Edoardo è il figlio di Gerry Scotti conosciuto dal grande pubblico per aver lavorato come inviato tv nel programma “Show dei Record” condotto proprio dal padre. Classe 1992, Edoardo è nato dall’amore fra il noto conduttore televisivo e la prima moglie Patrizia Grosso. Edoardo è nato a Milano ed è il solo figlio del celebre conduttore amatissimo dal grande pubblico. Il legame con Edoardo è sempre stato molto forte, ma dal 2009 il loro rapporto si è rafforzato ancora di più visto che Scotti ha divorziato dalla moglie. Su Edoardo possiamo dirvi che è un grandissimo appassionato di cinema e proprio questa sua passione l’ha spinto a lavorare e vivere per diversi anni proprio negli Stati Uniti d’America, la patria dei kolossal e del grande cinema. Proprio in America Edoardo ha seguito e studiato regia partecipando a diversi corsi fino al suo ritorno in Italia. Un ritorno che l’ha visto poco dopo debuttare anche nel piccolo schermo ricoprendo il ruolo di inviato nello “Show dei Record” condotto con grandissimo successo da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. In realtà questa non è stata la sua prima esperienza in televisione, visto che Edoardo aveva in passato già lavorato dietro le quinte del format tv. La sua presenza in video come inviato allo Show Dei Record fu molto criticata e non mancarono le polemiche con chi l’ha additato come “raccomandato”.

Edoardo Scotti, il padre Gerry: “ho fatto di tutto per essergli vicino”

A prendere le difese di Edoardo Scotti è stato proprio il padre che in quell’occasione dichiara: “è stata la produzione a volerlo perché lo conoscevano e sanno che parla l’inglese come l’italiano e ha studiato regia in America. L’hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dall’America e dalla Cina e si è dimostrato all’altezza”. Non solo, Gerry Scotti parlando sempre del figlio aggiunse: “grazie a me ha avuto un’opportunità più degli altri? Non me ne vergogno , Credo sia peggio per un padre medico piazzare un figlio incompetente in ospedale. Lui non sarà il nuovo Gerry Scotti, vuole fare il regista, adesso sta facendo l’aiuto a Cucine da incubo, poi sarà assistente alla regia in una fiction poliziesca”. A distanza di anni da quella esperienza, Edoardo è tornato a lavorare a Los Angeles in attesa dell’occasione della vita. Nonostante la distanza padre e figlio sono sempre in contatto, anche se Gerry intervistato da Verissimo ha confessato: “a causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”.



