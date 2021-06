Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti/ “La mia più grande gioia: è un ragazzo felice”

Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo. Classe 1992, Edoardo è nato dal matrimonio tra il conduttore di Canale 5 e la prima moglie Patrizia Grosso. Sin da piccolo ha una grandissima passione per il cinema che l’ha spinto a trasferirsi in America dove ha studiato regia. Nel 2015 torna in Italia per ricoprire il ruolo di inviato speciale nel programma “Lo Show dei record” condotto proprio dal padre e scoppia così una grande polemica. Sui social (e non solo) gli danno del raccomandato, ma a difenderlo è proprio il padre: “è stata la produzione a volerlo perché lo conoscevano e sanno che parla l’inglese come l’italiano e ha studiato regia in America. L’hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dall’America e dalla Cina e si è dimostrato all’altezza. Grazie a me ha avuto un’opportunità più degli altri? Non me ne vergogno”.

Dopo questa brevissima parentesi in Italia, Edoardo è tornato a vivere a Los Angeles dove continua a cercare la sua strada nel mondo del cinema. A stargli accanto, seppur distante, c’è il padre che durante un’intervista ha confessato: “a causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”.

Edoardo Scotti figlia: Gerry Scotti “mi aspetto dei nipoti multipli”

Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti, recentemente ha regalato al padre la grandissima gioia di diventare nonno. A raccontarlo è stato proprio il conduttore ospite negli studi di Verissimo: “mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”. Il conduttore l’ha scoperto per caso, visto che il figlio ha voluto fargli una sorpresa portandolo in un parco di Milano e consegnandosi un pacchetto con all’interno un ciuccio. Una gioia immensa per lo zio Gerry che è diventato nonno di una bellissima nipotina, anche se non nasconde il suo desiderio di essere nonno bis: “ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

