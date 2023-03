Edoardo smonta Antonella “inventi ca*ate”/ “Giuri su tua madre il falso, fai schifo!”

GF Vip, scontro tra Antonella ed Edoardo: c’entra Nicole Murgia

Ennesimo scontro di fuoco tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Questa volta al centro della lite è l’avvicinamento del concorrente a Nicole Murgia, eliminata al televoto la scorsa puntata: tra i due, secondo la schermitrice, ci sarebbe stato qualcosa in più di una semplice amicizia. “Vi siete guardati. Tu hai visto la parte in cui ti svegli e fai ‘Buongiorno Principessa’” spiega amareggiata Antonella. Ma il volto di Forum, come mostrano alcuni video circolanti su Twitter, nega: “Non ce l’avevo con lei, non l’ho neanche guardata, guardavo per terra. Era una citazione di Benigni“.

“Ma le sue facce, era chiaro il video. Lei lo guardava, ridevate perché sapevate voi quello che avete fatto dentro il Van“, rivela Antonella, convinta che sia successo qualcosa tra lui e la Murgia. Edoardo però smentisce nuovamente e, accusandola di non avere prove effettive di quello che sarebbe accaduto nel Van, la attacca: “E allora che dici? Ma cosa mi guarda? Era un montaggio“.

Tuttavia lo scontro entra sempre più nel vivo, si alzano i toni ed Edoardo Donnamaria sfoga tutta la sua rabbia contro Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Lui nega di aver fatto apprezzamenti fisici sulla Murgia, tantomeno di fronte ad Antonella stessa, che viene accusata di essersi inventata tutto: “Una persona che viene a dire: ‘Eh, lui mi ha detto quanto è bella la Murgia’. Capisci che sta inventando delle ca*ate? Allora sta facendo quello che dice Tavassi: ha preso l’assist al volo per buttarmi la me*a addosso, perché si sta inventando delle cose. Mi spieghi perché stai inventando questo? Che io sotto le coperte ti parlavo della Murgia?“.

La tensione sale quando Donnamaria sbotta contro Antonella: “Giurami su tua madre che io senza microfono ti parlavo della Murgia“. La Fiordelisi conferma la sua tesi: “Giuro su mia madre che noi abbiamo parlato, coprendoci, e parlavamo in labiale. Hai detto: ‘No, ma è proprio bella la Murgia‘. E io ti dicevo: ‘Non è proprio questa figaggine’“. Edoardo, a quel punto, perde le staffe e sbotta nuovamente contro di lei: “Tu hai giurato su tua madre che io ti ho detto ‘Quanto è bella la Murgia’? Ma vaff*o. Giuri su tua madre il falso, fai schifo“.

