Edoardo Soppa consola Juliana Moreira/ “Sei una mamma chioccia”, e lei piange…

Storie di ordinaria follia nota a chi è mamma e chi non ama molto separarsi dai suoi figli. Protagonisti della scenata del giorno sono Edoardo Stoppa e Juliana Moreira che, a quanto pare, iniziano oggi le loro vacanze e che, per questo, si separeranno dai loro figli. In particolare, proprio la showgirl brasiliana, dovrà fare a meno di loro e questo la fa soffrire soprattutto per via del fatto che la più piccola l’ha mandata via in malo modo appena ha capito che sarebbe stata affidata ad un mini club e che, quindi,si sarebbe divertita insieme agli altri bambini. Il no ha così sconvolto Juliana Moreira che il marito ha pensato bene di impugnare il cellulare e girare un piccolo video in cui si mostra pronto a consolare la moglie che definisce “mamma chioccia”, lei sta al gioco e finge di piangere disperata per quello che è successo e ripete addolorata il no ricevuto dalla piccola di casa.

EDOARDO STOPPA E JULIANA MOREIRA TRA ADDII E LACRIME

Il video divertente ha già raccolto centinaia di mi piace e anche i commenti di fan e amici della coppia sempre divertiti dall’uscita dei due protagonisti di Striscia la Notizia e dintorni. Chi li ama sa bene che Edoardo Stoppa e Juliana Moreira amano divertirsi insieme e lasciando i bambini al mini club, siamo sicuri che in vacanza avranno modo per riempire il loro tempo insieme da “piccioncini”. Proprio il tg satirico fu galeotto per i due che si conobbero tra i corridoi della trasmissione e non si sono più lasciati dallo scorso 2007. Dopo dodici anni insieme e due figli, la coppia è sicuramente entrata nell’olimpo dei più amati da parte dei fan. Ecco il video pubblicato da Edoardo Stoppa sul suo profilo Instagram scrivendo: “Una mamma chioccia. Evviva il mini club, i piccoli si divertono e i grandi si possono rilassare, o meglio…possono fare un sacco di sport!!!!!!!!!!“. Sicuramente sul concetto di sport le battute e i doppi sensi non sono mancati tra i commenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA