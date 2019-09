Edoardo Stoppa/ “Animali uccisi e maltrattati, lo stress distrugge l’anima dell’uomo”

«Prendo botte per salvare gli animali»: Edoardo Stoppa dedica la sua vita alla salvaguardia di cani, gatti & Co. e nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero racconta cosa lo ha spinto ad occuparsi dei più deboli e quali rischi comporta la sua attività. L’inviato di Striscia la notizia ha raccontato di aver “ereditato” la passione per gli animali dal nonno Mario, che lo portava con sé in giro per la campagna toscana e gli ha trasmesso l’amore per loro. E, come dicevamo, non sono mancati i momenti di paura nel corso della carriera da inviato: «Oltre mille servizi e almeno 15 volte in ospedale. Le mie inchieste sono scomode, racconto violenze e soprusi, allevamenti intensivi e laboratori dove si fa vivisezione in modo illegale. E chiedo quasi sempre l’intervento delle forze dell’ordine».

EDOARDO STOPPA: “LO STRESS UCCIDE L’ANIMA DELL’ESSERE UMANO”

Edoardo Stoppa ha poi spiegato ai microfoni di Libero il perché di tanto accanimento nei confronti degli animali: «Le ragioni sono tre: per motivi economici; per ignoranza (in passato si aveva meno rispetto per gli animali e c’è chi è rimasto fermo quegli anni); perché si è stressati. Lo stress sta uccidendo l’anima degli esseri umani, per questo sto pensando di dedicarmi un po’ anche a loro. Magari li educo a non maltrattare gli animali. Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne per la televisione». Il 49enne non abbandonerà di certo gli animali, anzi continuerà a cercare di salvarne sempre di più, ma non è da escludere un addio a Striscia la notizia: «Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla», il suo commento sibillino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA