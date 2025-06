Da 17 anni prosegue senza sosta l’amore che lega Juliana Moreira ad Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la Notizia. Lei lavorava a Paperissima ed era arrivata da poco in Italia quando è scoppiato l’amore. La relazione tra i due è cominciata nel 2007: i due si sono conosciuti lavorando insieme e l’inviato non ha potuto fare a meno che rimanere ammaliato dalla bellezza e dalla simpatia di Juliana, splendida brasiliana che aveva raggiunto l’Italia poco prima, seguendo il suo fidanzato di allora. Più avanti Edoardo Stoppa, il marito di Juliana Moreira, le ha chiesto di sposarlo: la proposta è arrivata a New York ed è stata seguita dall’arrivo dei figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.

Eppure inizialmente né Edoardo né Juliana avevano intenzioni serie, come ha raccontato la conduttrice. “Lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo” ha spiegato la Moreira. Proprio per questo, almeno inizialmente, i due dormivano insieme ma senza “andare oltre”. Qualche bacio e nient’altro. Nessuna intenzione di costruire qualcosa di serio per i due, ma nonostante ciò l’amore è arrivato e ha fatto scoppiare una passione imprevista che ha portato appunto ad una vita insieme, con due figli, un matrimonio e una storia che dura quasi da vent’anni.

Qualche anno fa Edoardo Stoppa è stato tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e Juliana Moreira, in quell’occasione, ha raccontato di essere molto gelosa di lui, come d’altronde aveva già avuto modo di far vedere in altre occasioni. “Io sono molto gelosa. I primi giorni mi pesava un po’ perché l’ho visto dormire con le altre concorrenti e io gli avevo detto di non dormire con le donne, ma solo con gli uomini… Poi però ho capito perché lo fanno, per proteggersi dagli animali” ha raccontato allora Juliana.