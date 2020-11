Edoardo Stoppa e Juliana Moreira/ Da 13 anni insieme col sorriso (Domenica Live)

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono senza dubbio fra le coppie più belle ed amate dello spettacolo italiano. L’ex inviato di Striscia La Notizia, ribattezzato dallo stesso tg satirico “l’amico degli animali”, e la bella presentatrice brasiliana, stanno insieme ormai da una vita, per l’esattezza 13 anni. Un anniversario che tra l’altro è stato festeggiato proprio in questi giorni, precisamente il 10 novembre, martedì scorso; per l’occasione, Edoardo Stoppa ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto del matrimonio (celebrato nel 2017), con i due coniugi sorridenti e la didascalia: “Neanche nel momento di dire il fatidico Sì sei riuscita a stare seria! Per questo e milli altri motivi ti amo”, con tanto di cuore e le parole “13 anni assieme e oggi 3 di matrimonio!” grazie per condividere la tua vita con me!”. Una dedica d’amore apprezzata dai follower dell’ex inviato di Striscia, e pensiamo noi, anche dalla bella Juliana Moreira.

EDOARDO STOPPA E JULIANA MOREIRA: COSA FANNO ADESSO?

Fra Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, almeno pubblicamente, non è mai emersa nessuna crisi, nessuno screzio, nessun problema, nessun cedimento: il loro amore prosegue a gonfie vele e traspare ovviamente anche dai loro volti, dalla loro serenità e dai loro sorrisi. Edoardo Stoppa, come detto in apertura, è divenuto famoso per essere stato un inviato del programma di Antonio Ricci per ben 11 anni, precisamente dal 2008 al 2019. Quest’anno ha voluto prendersi una pausa dallo stesso programma di Canale 5, ma ha comunque proseguito il proprio impegno nei confronti degli animali curando una rubrica sul nuovo programma di TV 8, “Ogni Mattina”, condotto da Adriana Volpe e Alesso Viola. “Continuerò a occuparmi degli animali – aveva anticipato il grande cambiamento in un’intervista a Novella 2000 della scorsa estate – e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla. Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne”. Juliana Moreira, invece, è al momento lontana dalla tv dopo aver fatto Paperissima Sprint e dopo aver presentato il Monte Carlo film Festival per Canale 5 nel 2019. I due hanno due figli, Lua Sophie nata il 25 luglio del 2011 e Sol Gabriel che invece ha solo 4 anni.



