Edoardo Stoppa incontra la moglie Juliana Moreira ma per pochi secondi/ Sorpresa amara, lei piange in diretta

Isola dei Famosi 2024, Juliana Moreira in Honduras per incontrare Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa ha goduto di una sorpresa a metà all’Isola dei Famosi 2024: ha infatti avuto modo di riabbracciare e baciare la moglie Juliana Moreira, ma solo per pochissimi secondi. La modella è sbarcata in Honduras appositamente per fare una sorpresa al naufrago e, prima di incontrarlo, ha raggiunto il mare di fronte a Playa Palapa in barca. In collegamento con Vladimir Luxuria, Juliana viene però a conoscenza di alcuni paletti che limiteranno sensibilmente il loro incontro.

La conduttrice, infatti, le spiega che Edoardo è tenuto a fare una scelta importante: accettare l’incontro con lei sacrificando però parte del riso settimanale del gruppo, oppure tenere in salvo gli alimenti rinunciando ad incontrarla. “So già come andrà: lui non farà questo torto al gruppo, quindi sono venuta a vuoto. Lo conosco, so che farà così“, ammette la modella in lacrime, apprese le ristrettive condizioni del loro incontro. “Penso che lo farei anche io: non puoi privare gli altri, che già non mangiano, di non mangiare. È una prova troppo difficile e crudele per loro, quindi preferisco che loro mangino“.

Edoardo Stoppa, le condizioni per incontrare Juliana Moreira: la sua scelta

Juliana Moreira non trattiene le lacrime, appreso che il suo viaggio in Honduras forse si è rivelato a vuoto. Alla fine, Edoardo Stoppa viene portato da solo su Playa Palapa e viene a conoscenza della sorpresa che lo spetta: ad attenderlo su una piattaforma in mare, a pochi passi dalla spiaggia, c’è la moglie. Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2024 scoppia in lacrime vedendola a distanza, per poi essere informato da Elenoire Casalegno delle condizioni della prova: potrà incontrare Juliana, ma sacrificherà parte o tutto il riso settimanale del gruppo.

A scandire il tempo c’è una clessidra in spiaggia e andranno persi 500 grammi di riso per ogni minuto che Edoardo trascorrerà con la Moreira. Alla fine il naufrago accetta, si tuffa in mare e nuota verso di lei. Dopo qualche abbraccio, bacio e un “ti amo”, il naufrago decide però di tornare subito a riva, mantenendo così intatta tutta la razione di riso. “Ti amo tesoro, grazie per aver fatto questo sbattimento per me“, le urla infine dalla spiaggia dopo averla incontrata, mentre lei si asciuga le lacrime dopo i pochi secondi trascorsi insieme.











