Edoardo Stoppa, marito Juliana Moreira/ 16 anni insieme e sempre più innamorati

Edoardo Stoppa è il marito di Juliana Moreira, la bellissima showgirl brasiliana. Un grande amore quello nato tra l’ex inviato di Striscia La notizia e il volto noto del piccolo schermo che con la sua bellezza e simpatia ha conquistato il pubblico italiano. Insieme da quattordici anni, la coppia è davvero inseparabile. La conferma arriva anche dal continuo scambio di messaggi social che Edoardo e Juliana si scambiano in occasioni come quando la modella si è sottoposta ad un intervento estetico di riduzione al seno.

“Un grazie speciale a te Amore Mio. Non solo per oggi, autista, infermerie, assistente chirurgo, videomaker. Ma per ogni giorno. Per sostenermi, spronarmi a essere una persona migliore e tutto resto”, ha scritto Juliana Moreira che ha concluso il post con la sua ironia scrivendo “ora basta che mi sta cariando il dente”. Non poteva certo mancare la risposta del compagno di vita e marito che ha replicato: “ogni momento può essere indimenticabile e sono convinto che più momenti indimenticabili e irripetibili si passino assieme, più si diventi legati per la vita. Quante belle cose abbiamo fatto assieme e quante ne faremo. La giornata di oggi non fa altro che alimentare il nostro legame”.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: 16 anni d’amore

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si amano come il primo giorno, anzi anche di più. La coppia ospite per la prima volta insieme nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin hanno parlato proprio del loro amore ricordando il primo bacio. A raccontarlo è stato l’ex inviato di Striscia La Notizia che ha rivelato: “per darle il primo bacio ho chiesto il permesso al suo cagnolino che era sempre tra noi”. Non solo, Stoppa ha anche ricordato la prima notte insieme: “la prima volta che abbiamo dormito insieme il cane ha fatto la pipì in camera, per farmi capire che stavo invadendo il suo territorio”. Dopo tre anni di fidanzamento è poi arrivata la proposta di matrimonio in una maniera davvero romantica e speciale come ha raccontato la modella e showgirl: “la proposta diciamo che è stata speciale: Edo mi ha portato all’Empire State Building ma io stavo male perché avevo preso una congestione quindi mi veniva da vomitare!”.

