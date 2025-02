Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono una delle coppie più bel mondo dello spettacolo! Un grande amore quello nato tra la showgirl e l’ex inviato di Striscia che sono diventati anche genitori di due splendidi figli: Lua Sophie e Sol Gabriel. Un sentimento nato quasi per caso, ma che ha cambiato le vite di entrambi. Proprio negli studi di Verissimo, Juliana ha parlato del marito Edoardo Stoppa dicendo: “è un uomo speciale, con lui ho scelto di condividere la mia vita”. I due stanno insieme dal 2007, mai una crisi, mai un litigio, anzi la loro relazione è una crescita continua come ha confessato lei.

“Stare insieme è una crescita quotidiana” – ha detto Juliana che parlando della sua vita di coppia ha raccontato come ogni giorno sia un monito a fare meglio, ad imparare, crescere e migliorare.

Edoardo Stoppa su Juliana Moreira: “è stupenda e solare”

Edoardo Stoppa non è solo il marito di Juliana Moreira, visto che dopo l’esperienza a Striscia La Notizia si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza difficilissima in cui ha potuto contare sul supporto incondizionato della moglie Juliana che è volata anche in Honduras. “E’ una persona speciale, con la quale ho avuto due bellissimi bambini” – ha detto la showgirl che ha dovuto superare anche diversi momenti di difficoltà da cui sono usciti sempre insieme grazie alla forza del loro amore.

Nonostante la nascita di due figli, non sono mancati dei momenti di grande difficoltà come ha ammesso Juliana che ha precisato – ” quando hai al fianco una persona che ha le tue stesse idee e gli stessi ideali, è più facile però superarli”. L’avventura in Honduras li ha separati per diversi mesi, ma l’ex inviato di Striscia proprio a Verissimo ha detto: “lei è una ragazza stupenda, sempre solare, quando arriva illumina la stanza”.