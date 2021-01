EDOARDO STOPPA, MARITO JULIANA MOREIRA/ “Poca vita mondana, preferisco stare con…”

Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la notizia, è noto anche per via della sua relazione con Juliana Moreira, con cui è convolato a nozze quattro anni fa e da cui ha avuto due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. “Io ed Edoardo abbiamo una vita normale”, ha dichiarato Juliana in un’intervista del 2016 a Vanity Fair, approfondendo diversi aspetti legati alla loro vita di coppia. Sono rari, in realtà, gli interventi in cui i due raccontano il loro lato più intimo e personale, ma – in alcuni di questi, almeno – viene dato largo spazio, per esempio, alla descrizione delle loro passioni condivise (una su tutte: i viaggi), del loro rapporto con i figli e – più in generale – del loro rapporto tra loro. “Ogni tanto ci concediamo qualche serata mondana”, prosegue Juliana, “ma da quando c’è la Lua sono un po’ cambiata, mi spiace lasciarla, preferisco star con lei. Ho fatto già tante uscite, ho ballato, mi sono divertita, adesso amo stare a casa col pigiamone. E cucinare con mia figlia. La mia priorità è vivere con lei, godermi ogni momento della sua crescita”.

Edoardo Stoppa, per Juliana Moreira un ‘personaggio da scoprire’

Ciò che ha portato Juliana a innamorarsi di Edoardo Stoppa è stato senza dubbio il suo carattere: “Edo è timidino, sensibile, ma anche sregolato”, sostiene lei. “Pratica tantissimi sport: dal paracadutismo al parapendio. E adesso io con lui. Questo mix mi ha incuriosito, volevo scoprire questo personaggio fino in fondo. Alla fine ne sono rimasta affascinata”. I due stanno insieme da circa quindici anni, quindici anni caratterizzati – fanno sapere – da affetto e stima che si sono sempre scambiati reciprocamente.

Edoardo Stoppa e l’addio a Striscia la notizia

Una relazione che invece si è rivelata meno stabile e duratura è quella tra Edoardo Stoppa e Striscia la notizia, il programma che Edo ha deciso di lasciare a seguito di oltre un decennio passato a denunciare situazioni di degrado e sopruso particolarmente per quanto riguarda i poveri animali. Dopo il suo addio a Striscia, Stoppa ha deciso di non abbandonare del tutto la tv, passando semplicemente alla rete rivale Tv8 in qualità di curatore di uno spazio dedicato al benessere di animali e umani. Da diverso tempo, dunque, lavora per la trasmissione Ogni mattina, e la sua rubrica è – sulla carta – una delle più interessanti: degno di nota il servizio sull’abbandono degli spazi verdi, che testimonia come – tra gli interessi dell’inviato – ci siano sempre e comunque la natura, gli amici a quattro zampe e la loro prosperità da coltivare con premura e dedizione.



