Edoardo Stoppa, pianto di sfogo all’Isola dei Famosi: “Quando torno…”/ Poi punge Artur: “Tiri fuori le pal*e”

Nonostante le preoccupazioni di sua moglie Juliana Moreira, nonostante un corpo evidentemente provato dall’esperienza, Edoardo Stoppa non molla un colpo all’Isola dei Famosi 2024. Il suo percorso è tra i più incisivi sia per contributo nella quotidianità che per doti prettamente legate alle dinamiche di gioco. L’ex inviato di Striscia la Notizia sa anche commuoversi, come dimostrato da quanto accaduto nel momento della nomination.

Edoardo Stoppa, sorpresa dai figli Lua Sophie e Sol Gabriel e dalla mamma Gabriella/ I naufraghi commossi

Chiamato nella zona dedicata alla scelta del nome, Edoardo Stoppa è stato incalzato da Vladimir Luxuria con un consiglio per il prosieguo dell’esperienza all’Isola dei Famosi 2024. “Ti voglio dare un piccolo consiglio, se lo accetti: sii più solare, vivitela con più allegria. Stai facendo un bel percorso, apriti, goditela: devi essere fiero di te perchè va tutto bene e manca pochissimo…”. A questo punto, Edoardo Stoppa in lacrime si è lasciato andare a dei buoni propositi da portare avanti in futuro e compresi proprio grazia all’esperienza nel reality.

Edoardo Stoppa e Samuel Peron, naufraghi contenti della loro assenza/ “I loro ordini non ci sono mancati”

Edoardo Stoppa, nomination e bordata per Artur Dainese: “Che dica le cose come stanno!”

“Qua si imparano tante e cose e dentro di me penso un sacco: quando torno a casa voglio dimenticarle o continuare queste cose, penso a questo”. Edoardo Stoppa, con voce tremante per l’emozione, ha poi aggiunto: “Voglio fare le crepes la mattina con mia figlia e Giuliana, non voglio perdere ciò che ho imparato…”. E’ arrivato poi il momento di fare il suo nome per la nomination all’Isola dei Famosi 2024 e la preferenza è andata nuovamente su Artur Dainese, con tanto di stoccata.

“Voto Artur perché ancora oggi ha perso l’occasione di essere onesto: basta con questa cosa, a me dispiace che sia sempre nominato però…”, Edoardo stoppa ha motivato così la nomination ai danni di Artur Dainese, aggiungendo poi un commento piuttosto pungente: “Non vedo la sua onesta in tutti i suoi giochini, non so cosa sia successo con Khady che non vuole tradirlo. Ad un certo punto però un uomo deve tirar fuori le pal*e e dire le cose come stanno!”.

Edoardo Stoppa, perchè la moglie Juliana Moreira è preoccupata?/ Il cambiamento all’Isola dei Famosi 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA