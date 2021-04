Edoardo Stoppa, scherzo Le Iene/ Video: socio della sua app è un trafficante di cani!

Edoardo Stoppa, l'”amico degli animali” di Striscia la Notizia, è stato vittima del nuovo scherzo de Le Iene. Dopo quello organizzato ai danni della moglie Juliana Moreira, questa volta è stata quest’ultima a vendicarsi rendendosi complice di uno scherzo a carico dell’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci. Da animalista convinto, il suo peggior incubo sembra aver preso forma: il suo nome è stato coinvolto in un traffico illecito di animali. Ma come è accaduto? Proprio la moglie Moreira ha svelato ai mattacchioni de Le Iene l’ultimo progetto di Stoppa: si tratta di una app, Zampylife, che permette di mappare tutti gli animali in Italia. “Se toccate quella roba lì si incavola tantissimo!”. E così durante una cena con un caro amico e socio, quest’ultimo ha presentato ad Edoardo un tale Denny, che si è mostrato interessato a investire nell’app realizzata da Stoppa.

Edoardo Stoppa, marito Juliana Moreira/ 16 anni insieme e sempre più innamorati

A Edoardo il nuovo amico ha fatto subito una buonissima impressione al punto da convincersi a farlo entrare tra i soci. Dopo la firma davanti al notaio, tutto sembra procedere per il meglio. Passano appena pochi giorni però, quando Edoardo riceve una telefonata da parte di Roberto Bennati, direttore generale Lav che lo mette in guardia sul fatto che un certo Denny stia mandando dei messaggi ad alcuni allevatori promuovendo un’app sugli animali e tirando in ballo il nome di Stoppa. La notizia avrebbe subito insospettito e a confermare i suoi dubbi ci ha pensato Simone Montuschi, presidente di Essere Animali, che lo ha allertato ulteriormente.

EDOARDO STOPPA, MARITO JULIANA MOREIRA/ “Poca vita mondana, preferisco stare con…”

EDOARDO STOPPA, VITTIMA DELLO SCHERZO DE LE IENE

Secondo quanto scoperto da Edoardo Stoppa, l’amico e socio Denny altro non è che un trafficante di animali il quale starebbe sfruttando il suo nome e la sua app per contrabbandare animali. Stoppa riesce così a mettersi in contatto con la finta allevatrice contattata da Denny alla quale avrebbe proposto l’acquisto di alcuni cani. Con l’allevatrice organizza quindi un incontro con il socio truffaldino durante il quale Edoardo ha intenzione di riprendere tutto: “Se per caso questo qua veramente c’ha degli animali almeno riprendiamo tutto! Poi lo denunciamo”. Dopo aver istruito l’allevatrice, viene messo in atto il piano di Edoardo, fino al suo intervento in cui intende smascherare tutto con tanto di telecamera al seguito, mettendo fine alla finta trattativa. “Tu stai sfruttando il mio nome, la mia immagine, l’app che ho fatto io che sai benissimo che non c’entra un cazz* con la vendita…”, ha prontamente tuonato Stoppa, “ho sentito che vuoi contrabbandare, trafficare dei cani a nome mio!”.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira/ Terzo figlio? “Mamma ha deciso di no!”

Tra i due va in scena un battibecco violento prima che Denny tentasse la fuga. Lo scherzo procede con tanto di inseguimento finito dopo una caduta del finto trafficante di animali che però riesce a scappare nuovamente fino a terminare la fuga in un trattore: “Scappi come un coniglio e come un trafficante di merc*, come te!”. Finalmente Edoardo lo ha convinto a fargli vedere i cani in un container dove però a sorprenderlo è Gabri Gabra de Le Iene!

CLICCA QUI PER IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA