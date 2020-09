Edoardo Stoppa via da Striscia la Notizia/ Roberto Lipari prenderà il suo posto?

Edoardo Stoppa fuori da Striscia la Notizia? Non è la prima volta che si parla di questa eventualità soprattutto da quando lo storico inviato del tg satirico ha avuto uno spazio tutto suo all’interno del programma Ogni Mattina di Adriana Volpe su Tv8. Anche in questo caso il suo argomento sono stati natura e animali e in molti hanno mandato giù il boccone amaro pensando che fosse l’inizio della fine della sua partecipazione a Striscia la Notizia, adesso tutto sembra ufficiale. Secondo varie fonti, infatti, sembra che Edoardo Stoppa non sarà al fianco degli altri inviati del tg satirico quando riprenderà il via ma che al suo posto ci sarà Roberto Lipari, fresco di debutto nel tg satirico di Canale 5 con un servizio sul sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarraco, almeno secondo i primi avvistamenti e i rumors che circolano in rete.

EDOARDO STOPPA VIA DA STRISCIA LA NOTIZIA

Anche in questo caso non si tratta di un giornalista ma di un giovane comico siciliano, fresco di tour e di interventi tv (con la partecipazione allo show di Diego Abatantuono Eccezionale veramente nel 2016). Non si capisce bene se il ruolo di Roberto Lipari sarà quello di neo inviato, quindi con servizi in arrivo dalla sua terra, o se si occuperò, proprio come Edoardo Stoppa, di animali. Al momento Edoardo Stoppa non ha commentato la notizia sui social e sui suoi profili ufficiali ma siamo sicuri che con il lancio della nuova edizione di Striscia la Notizia ne sapremo di più di questo storico divorzio.



