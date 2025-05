Chi è Edoardo Sylos Labini, attore ed ex politico italiano ospite di oggi a Domenica In

Attore e regista, ma anche imprenditore ex politico italiano. La vita di Edoardo Sylos Labini, almeno fino ad oggi, è sempre ruotata attorno alle sue più grandi passioni. Classe 1969, si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha cominciato a muovere i primi passi in teatro prendendo parte a opere classiche, tra Shakespeare, Pirandello, Goldoni e molti altri.

Ha anche diretto diversi spettacoli ispirati a personaggi di spicco della letteratura italiana. Nel 2018 ha invece fondato CulturaIdentità, un movimento culturale che mira alla valorizzazione dell’identità nazionale. Fondatore del GiornaleOFF, è stato spesso invitato ospite nei talk show come figura vicina alla destra culturale italiana.

Edoardo Sylos Labini, il teatro una delle passioni più grandi e i suoi monologhi appassionati…

Come dicevamo, Edoardo Sylos Labini ha avuto anche una breve carriera politica, essendo stato in Forza Italia nel 2014 partecipando al Comitato di Presidenza del partito per cui è nominato Responsabile del Dipartimento Cultura. Le sue maggiori soddisfazioni, ad ogni modo, sembrano derivare dalla carriera in teatro, dove si è fatto apprezzare per le sue capacità attoriali e per i suoi monologhi teatrali appassionati.

Oggi continua ad alimentare tutti i suoi interessi, tra arte, cultura e politica. Sul proprio profilo Instagram, non a caso, evidenzia con orgoglio tutte le sue attività. Si definisce infatti “Attore, regista, giornalista, editore”, nonché fondatore de “ilgiornaleOFF, CulturaIdentità, la Fondazione Città Identitarie” e padre di Luce. Oggi, domenica 4 maggio, sarà tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica, per raccontarsi meglio e più approfondimenti tra presente, passato e futuro. Un’intervista che si preannuncia molto interessante e da non perdere per il pubblico televisivo di Raiuno.

