Edoardo taglia i capelli a Guendalina/ Panico all’Isola: “mi buchi una tet*a”

Panico all’Isola dei Famosi 2022 con il taglio di capelli di Edoardo a sua sorella Guendalina Tavassi. Spronato da Ilary Blasi, Edoardo dà una bella sforbiciata a Guendalina, mandandola letteralmente in crisi. Prima di mettersi all’opera, Edoardo attua una lunga opera di convincimento, con la sorella che comincia ad urlare e a disperarsi alla prospettiva di affidare il cambio look al fratello. Così ad un certo punto, la showgirl – in preda al panico – comincia ad urlare: “Basta! Così mi buchi una tet*a”.

Federico Perna, fidanzato Guendalina Tavassi/ Sorpresa all'Isola dei Famosi? Il web…

Edoardo Tavassi taglia i capelli di sua sorella Guendalina all’Isola dei famosi: la showgirl perde la testa

Risate a non finire in studio, mentre sull’Isola prevale la tensione di Guendalina Tavassi. Il fratello Edoardo è divertito, forse aspettava da tempo questo momento di “vendetta”. Ma per la showgirl, dopo il taglio, si profila una bella sorpresa all’Isola dei Famosi. Sul web, intanto, è già virale la scenetta che vede i fratelli Tavassi discutere per il cambio look di Guendalina con la sforbiciata di Edoardo. La showgirl, alla fine, si presta, ma ci tiene a preservare le sue forme. Così richiama all’attenzione il buon Edoardo, che invece ci va giù pesante…

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi, ecco Fabrizia Santarelli/ "Amo accento romano": nascerà love story?Guendalina Tavassi/ "Clemente Russo e Laura Maddaloni sono i coniugi complotto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA