Edoardo Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi 2022?/ Trasferito d’urgenza in ospedale…

Brutto infortunio di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022

Ancora un infortunio all’Isola dei famosi 2022 ad un passo dalla finalissima del 27 giugno. Stavolta, a farne le spese, è stato Edoardo Tavassi che, nel corso di una prova ricompensa, si è fatto male ad un ginocchio. Quella che sembrava una botta senza conseguenze, invece, si è trasformata in un infortunio in seguito al quale il fratello di Guendalina Tavassi è stato trasferito d’urgenza in ospedale, precisamente nel reparto ortopedia, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso come riporta il portale Pipol Tv.

Ad oggi, non si sa quali siano le condizioni di Edoardo che, ieri, nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con il daytime, è stato portato via dall’Isola in barca. Per scoprire qualcosa di più sarà necessario aspettare l’appuntamento di lunedì prossimo con l’Isola che svelerà tutti i nomi dei finalisti.

Edoardo Tavassi verso il ritiro?

L’infortunio di Edoardo Tavassi è stato un duro colpo per gli altri naufraghi che, con la simpatia del fratello di Guendalina, sono riusciti a trascorrere con più leggerezza le giornate in Honduras. Edoardo, insieme a Nicolas Vaporidis, anche lui in infermeria ma già con il biglietto della finale in tasca e Carmen Di Pietro, è considerato uno dei probabili vincitori.

Tuttavia l’infortunio al ginocchio potrebbe compromettere la sua permanenza sull’Isola. Tutto, dunque, dipenderà dall’entità dell’infortunio: essere in perfette condizioni fisiche sull’Isola diventa fondamentale per riuscire a sopravvivere. Ad un passo dalla finalissima, dunque, il reality condotto da Ilary Blasi che ha già perso diversi concorrenti per problemi medici come Ruger Balduino e Marco Cucolo, perderà anche Edoardo Tavassi?

