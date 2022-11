Edoardo Tavassi/ Al Grande Fratello Vip si nasconde “la madre dei suoi figli”…

EDOARDO TAVASSI, COMPLEANNO BEATO TRA LE DONNE

Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è recentissimo, eppure Edoardo Tavassi in poche ore si è già preso la scena. Oltre alla sua personalità e alla sua capacità di socializzare con tutti emerse già in occasione della sua partecipazione all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, Tavassi si è fatto subito notare al GF Vip per via del suo genetliaco: il giovane ha compiuto 37 anni e tutti i suoi coinquilini hanno brindato in suo onore, festeggiandolo con trombette, balli, musica e l’immancabile “Tanti auguri” cantato a squarciagola.

Appena uscito dal confessionale, Edoardo Tavassi è stato letteralmente sommerso dai suoi compagni d’avventura, che per la circostanza speciale hanno preparato anche alcuni cartelloni speciali e tenuto un prosecco in fresco per brindare all’anno in più, con tanto di torta pronta per essere mangiata. A un certo punto, poi, la musica è stata volutamente abbassata, al fine di consentire a Edoardo di fare un discorso, nel quale ha riferito: “Temevo di festeggiare un compleanno con dei perfetti sconosciuti, ma se gli sconosciuti siete voi, allora sono ben felice di passarlo qui”.

EDOARDO TAVASSI: “PER QUALCHE MESE L’AUMENTO DELLE BOLLETTE NON SARÀ UN MIO PROBLEMA!”

Intanto, attraverso la sua pagina Instagram ufficiale, che Edoardo Tavassi ha lasciato temporaneamente in gestione a persone di sua fiducia, è stato pubblicato un post ironico nel quale vengono riepilogate le tre motivazioni alla base della sua scelta di entrare al Grande Fratello Vip: l’aumento di gas e luce non sarà un suo problema per qualche mese; in quella Casa si nasconde la madre dei suoi figli; Edoardo si potrà nascondere nella mischia quando ci sarà qualcosa da fare.

Ragioni alle quali si è aggiunto un video registrato da Edoardo Tavassi prima di varcare la porta rossa: “Sono contentissimo di entrare, è il periodo migliore per farlo – ha dichiarato –. Troverò tanta gente che mi piace, tra cui Luca, romano come me, spontaneo, semplice. Sono strafelice, ho solo paura di ingrassare perché là è la fiera del carboidrato… Dovrò tenere la linea che ho trovato all’Isola. Cerchiamo di vincere stavolta, non come in Honduras”.

