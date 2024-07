Edoardo Tavassi attacca Alfonso Signorini: “Ha sbagliato dopo il Grande Fratello”/ Lo sfogo durissimo

Edoardo Tavassi contro il conduttore del Grande Fratello: lo sfogo

A distanza di qualche mese dall’uscita di Alfonso Signorini, l’ex gieffino non ha ancora digerito la famosa black list di personaggi, Edoardo Tavassi si è raccontato nel corso di una intervista concessa al podcast C’ho l’ansia, e come riportato da Biccy ha ammesso di essere rimasto deluso dal giornalista e volto di Mediaset, che ha sparato a zero contri i membri del GF Vip 7, tra i quali figurava lo stesso imprenditore e fratello di Guendalina: “C’è stata una cosa che ha detto che non mi è piaciuta per nulla, disse tipo ‘abbiamo sbagliato il cast’, non so con chi ce l’aveva in particolare, ma non si dice!” ha tuonato l’ex vippone.

Allo stesso tempo Edoardo Tavassi ha riconosciuto però l’importanza di Alfonso Signorini nella sua carriera sul piccolo schermo: “Ringrazio per l’opportunità, fammi un po’ leccare il c**o, perché qui già non si lavora… poi non si sa mai. Scherzi a parte, è stata una bella opportunità, anche perché mi ha scelto proprio lui e in privato mi ha detto ‘svoltami questo Grande Fratello’, questa frase me la ricordo bene e mi è piaciuta” ha raccontato l’ex concorrente del reality di Canale Cinque rimasto però ancora scottato dall’uscita del presentatore e direttore di Chi.

L’ex concorrente deluso da Alfonso Signorini: “E’ stato come un allenatore perdente”

Ripensando all’uscita del conduttore del Grande Fratello, però, in Edoardo Tavassi torna a galla quella delusione difficile da mandare giù, quando Alfonso Signorini nel corso di una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin ammise di aver sbagliato i concorrenti dell’edizione precedente: “Un po’ come se dopo una partita persa l’allenatore di una squadra dicesse ‘non prendetevela con me, ma con questi sfaticati’, forse avrebbe dovuto dire altro, tra l’altro non so con chi ce l’avesse perché l’edizione era andata bene”.

Edoardo Tavassi però nel loft di Cinecittà ha incontrato l’amore con Micol Incorvaia, con la quale ancora oggi è fidanzato e chissà che non possano essere avviati dei discorsi di matrimonio, proprio ora che è in arrivo il matrimonio della sorella Clizia con Paolo Ciavarro, altra vecchia conoscenza del Grande Fratello.











