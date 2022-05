Edoardo Tavassi attacca Lory Del Santo: “Fa la vittima”/ “Nicolas non la sopporta”

Lory Del Santo attaccata all’Isola dei Famosi: scontro per un rametto

Il ritorno di Lory Del Santo nella playa principale dell’Isola dei Famosi e, dunque, tra i naufraghi ancora in gara, ha scombussolato un po’ gli equilibri. Nel corso del daytime in onda su Canale 5 il 5 maggio, Lory è finita nel mirino di alcuni compagni d’avventura quando, di sua iniziativa, ha deciso di trovare un ramo per alimentare il fuoco già presente.

La cosa ha fatto stizzire Roger Balduino che, in un confessionale, l’ha criticata: “Stamattina mi ha dato fastidio Lory, lei vuole avere ragione dove non c’è ragione”. Quando Edoardo Tavassi le ha chiesto di evitare di utilizzare il rametto, lei ha perso la pazienza: “È il primo pezzo da quando sono arrivata! Se io voglio bruciare un rametto di legno non vedo perché non lo possa fare.” Il che ha suscitato la replica di Edoardo, poi sfogatosi in un confessionale.

“Lei fa le cose per far vedere che le fa.” ha tuonato Edoardo Tavassi in confessionale. Per poi aggiungere: “Quando le spieghi che non ha senso mettere un pezzetto di legna perché ci sono due tronchi grossi già dentro e sta sprecando legna, lei inizia a fare questa forma di vittimismo e questa cosa è infinita e va avanti fino a quando non ci sono le nomination e la rimandi di là.” Quando, successivamente, Lory è stata coinvolta suo malgrado per fare uno scherzo a Nicolas Vaporidis, quest’ultimo si è fortemente incupito e ha continuato ad esserlo con lei anche dopo aver scoperto che si trattasse di un gioco. A spiegarne il motivo è stato proprio Edoardo in un confessionale: 2Lui non la sopporta, proprio non la può vedere neanche da un metro!”

