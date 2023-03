Edoardo Tavassi attacca Nikita Pelizon: “Incoerente”/ “Fa l’opposto di quello che…”

Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon

Durante la 39esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha trasmesso un filmato con le critiche di Davide Donadei e Nikita Pelizon rivolte ad Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, negli ultimi giorni, per recuperare definitivamente il rapporto con Edoardo Donnamaria e stare bene con lui, ha cercato un rapporto civile e rispettoso con Tavassi, Luca Onestini, Oriana, Micol e Giaele De Donà trovando, dall’altra parte, un’apertura nei suoi confronti.

“Si sta semplicemente parando il deretano. Credo proprio che il tempismo sia particolare. Se in sei mesi non si è creato un rapporto non credo che con due moine si possa creare adesso”, le parole dette da Nikita sull’avvicinamento tra Antonella e gli Spartani. L’atteggiamento della Pelizon non è piaciuto a Tavassi e Giaele che hanno criticato la coinquilina.

Le critiche di Tavassi e Giaele De Donà a Nikita Pelizon

Secondo Edoardo Tavassi, le critiche rivolte da Nikita ad Antonella Fiordelisi sarebbero incoerenti e non rispecchierebbero il suo modo di fare. “E’ l’incoerenza, è l’opposto di quello che professa”, ha detto il fratello di Guendalina Tavassi.Anche Giaele De Donà non ha gradito le parole di Nikita rea di comportarsi in modo opposto rispetto al desiderio di avere un’armonia in casa.

“Due giorni fa eravamo in cucina, e ha detto: “E’ così bello adesso che c’è questo equilibrio, si sta così bene”” – ha detto Giaele che ha poi aggiunto – “Una che professa il peace and love e anche adesso, quando ha detto in puntata “Peace and love fino alla fine del programma”, una che professa sta cosa e appena diventiamo così.”

