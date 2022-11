Edoardo Tavassi attacca Oriana Marzoli “Mi hai spezzato il cuore”/ “Illuso da te e..”

Edoardo Tavassi deluso dal comportamento da Oriana Marzoli al Grande Fratello VIP: “Mi sono illuso con te e tu mi hai spezzato il cuore”

Sono ore concitate nella casa del Grande Fratello VIP 2022, dove gli animi dei gieffini si scaldano dopo alcune incomprensioni. Ci riferiamo nel caso specifico al confronto di fuoco tra Edoardo Tavassi ed Oriana Marzoli. L’ex isolano ha fatto capire senza mezzi termini di essere rimasto ferito all’atteggiamento della concorrente. Lui si era interessato sinceramente a lei, ma dall’altra parte ha trovato una persona che si è presa gioco di lui. “A me non mi stai sul cazz* da non scherzare con te, che devo fare? Io ho visto cose che non mi sono piaciute… tu hai detto che sono pazzo e che cerco le donne. Vabbè tutte cazz*te, io là mi innervosisco”, ha tuonato Edoardo Tavassi cercando il confronto con Oriana Marzoli dopo le incomprensioni nella casa del Grande Fratello VIP.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sotto le coperte/ Lui scoppia a piangere e lei…

Il concorrente gieffino ha provato a spiegarsi meglio e a far capire ad Oriana le reali motivazioni del suo discorso. “A me però passa subito tutto. Non ce l’ho con te, non mi stai sulle palle. Mi sarebbe piaciuto all’inizio, siccome tu come ragazza…”, ha aggiunto Edoardo prima di essere interrotto dalla stessa Oriana, che ha voluto prendere le distanze da uno scherzo fatto a suo danno.

Oriana Marzoli è rifatta?/ Lei svela: "Solo il sen*", ma le foto del prima e dopo dicono altro…

Oriana replica ad Edoardo Tavassi al Grande Fratello VIP: “Lo scherzo che ti ho fatto non era un’idea mia”. Lui vuota il sacco sui suoi sentimenti e…

“Mi hanno spiegato che te la sei presa con me per lo scherzo che ho fatto, che ti ha dato fastidio, non è stata un’idea mia”, ha dunque precisato la Marzoli, riferendosi ad una gag passata con protagonista Patrizia Rossetti. Un episodio chiave, evidentemente, che ha spinto poi Edoardo a confessare che all’inizio del reality, si era illuso perché sentiva un certo interesse da parte della coinquilina nei suoi confronti.

Edoardo Tavassi disperato, bicchiere di champagne su Giaele “76 mila euro di pigiama”/ Lei "aspetto bonifico"

Un’interesse evidentemente ricambiato dallo stesso Tavassi, ma che in realtà non era nulla di più rispetto ad una semplice amicizia. Non a caso Oriana ha preso un’altra direzione da questo punto di vista. “Io mi sono illuso perché a me piacevi. Esteticamente mi piacevi, mi hai spezzato il cuore… ci sono rimasto male”, ha commentato amareggiato il fratello di Guendalina, dopo le incomprensioni con Oriana. Ad ogni modo chiarimento compiuto e pace fatta, forse, al Grande Fratello VIP.











© RIPRODUZIONE RISERVATA