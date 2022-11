Edoardo Tavassi, bizzarra richiesta alla sorella Guendalina/ Lei reagisce così!

Edoardo Tavassi e la richiesta alla sorella Guendalina

Edoardo Tavassi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da poche settimane ma ha già conquistato le simpatie del pubblico al punto da aver vinto il televoto come il preferito. Nonostante tutto, per lui, non è ancora sorvolato un aereo sulla casa di Cinecittà e, nel giorno in cui ne sono passati diversi, Edoardo ha lanciato un appello alla sorella Guendalina. Questa mattina, diversi aerei hanno recapitato alcuni messaggi ai concorrenti. Come sempre, quelli che anno ricevuto più aerei, ben tre, sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Aereo anche per Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese che ha reagito in modo insolito al messaggio dei fan.

In giardino, così, Edoardo Tavassi ha ammesso di volere un aereo mentre parlava con Antonella la quale gli ha detto che, essendo già il preferito del pubblico, sicuramente lo riceverà nelle prossime settimane. Tavassi, nonostante le rassicurazioni della Fiordelisi, ha lanciato un messaggio alla sorella Guendalina.

Edoardo Tavassi vuole un aereo e la sorella Guendalina reagisce così

Edoardo Tavassi chiede alla sorella Guendalina di mandargli un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 2022. “Ha detto Guendalina coi tuoi milioni di followers organizza un aereo”, è il messaggio dello screenshot di una conversazione che Guendalina ha avuto con la mamma Emanuela su whatsapp in merito alla richiesta di Edoardo.

“Ti immagini farglielo con scritto A COJONE, i followers di Guenda”, scrive mamma Emanuela. “Lo capisce subito che è il suo” replica Guendalina. “Esatto”, conclude la mamma dei Tavassi. L’aereo per Edoardo sorvolerà davvero?

