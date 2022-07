Edoardo Tavassi “Carmen Di Pietro mi perseguita!”/ Reunion post Isola con Nicolas e…

Edoardo Tavassi e la battuta su Carmen Di Pietro dopo l’Isola

L’Isola dei Famosi per Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, si è fermata appena una settimana prima della finale a causa di un brutto infortunio che tuttavia – fortunatamente – si è rivelato meno grave del previsto. Ciò che però l’ex naufrago si porterà dietro sarà senza dubbio l’amicizia con alcuni dei suoi ex compagni di avventura, a partire da Carmen Di Pietro. Oltre ad aver legato con Nicolas Vaporidis, infatti, Tavassi ha stretto una forte amicizia anche con Carmen con la quale ha già avuto modo di rivedersi dopo il suo ritorno in Italia.

A quanto pare però, la presenza di Carmen Di Pietro nella vita di Edoardo Tavassi sarebbe diventata quasi “ingombrante”. Questa mattina l’ex naufrago ha postato una Instagram Stories nella quale ironizzava sul fatto di essersi ritrovata l’amica anche in auto, mentre era in procinto di recarsi al lavoro: “Niente ragazzi, entro in macchina, sto andando a lavoro e cosa sento in radio? Carmen! Su Radio Globo… mi perseguita!”, ha scherzato il Tavassi. E Carmen non ha perso tempo a condividere le parole dell’amico anche sulle sue Stories.

L’amicizia tra Edoardo Tavassi, Carmen, Nicolas e Alessandro

L’amicizia tra Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro (ed il figlio Alessandro Iannoni) ed il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 prosegue a gonfie vele, come è possibile apprendere dando uno sguardo ai profili social degli ex naufraghi sui quali non mancano scatti insieme. Proprio Edoardo e Carmen nelle ultime ore hanno condiviso insieme il post social di Verissimo in cui appaiono i fantastici 4: “Dall’Isola dei Famosi alla cena romana… è un attimo. reunion per Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni che hanno colto l’occasione per incontrarsi dopo la fine del reality”.

“Di nuovo insieme”, avevano commentato i quattro amici, che adesso avranno modo di rivedersi durante le serate romane, come accaduto proprio ieri sera tra il fratello di Guendalina Tavassi ed il vincitore assoluto dell’Isola, i quali si sono ritrovati a condividere una piacevole cena.

