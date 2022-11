Edoardo Tavassi, chi è/ Dall’Isola dei Famosi al GF Vip, chili persi e operazione: “Ho paura che…”

Grande Fratello vip 2022, Edoardo Tavassi verso il riscatto in TV: la new-entry é reduce da un’operazione

Prosegue il Grande Fratello vip 7 con delle importanti novità o, per meglio dire, delle new entries nella Casa, tra cui Edoardo Tavassi, il quale é indicato anche come il papabile nuovo inviato de L’isola dei famosi. Per molti, tra i telespettatori, può dirsi il vincitore mancato de L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi, che per un infortunio al ginocchio si é visto costretto al ritiro dal reality made in Honduras poco prima che si registrasse la finale del gioco che ha segnato la vittoria finale di Nicolas Vaporidis.

Ma chi sia Edoardo Tavassi é ancora un quesito aperto, che si pongono i non beninformati di TV e gossip. Edoardo é il fratello della influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, e al di là del nuovo ingaggio che lo attende nel ruolo di gieffino al Grande Fratello vip 2022 vive un periodo mediatico di alti e bassi, avendo da poco annunciato un delicato intervento alle corde vocali per poi essere al centro dello spoiler di Chi magazine che lo vedrebbe in lizza per l’upgrade nel ruolo di inviato a L’isola dei famosi 2023.

Lo scorso settembre 2022, in un intervento condiviso tra le Instagram stories Edoardo Tavassi annunciava ai follower e non di doversi operare alle corde vocali con un messaggio inaspettato: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”, riportava tra le righe del suo messaggio social. Un’operazione che potrebbe intanto compromettere la sua carriera tv appena avviata, soprattutto il preannunciato ruolo tv di inviato a L’isola dei famosi 2023.

Secondo Chi magazine, nel dettaglio, Edoardo Tavassi sarebbe uno dei principali candidati al posto di inviato in Honduras, insieme al vincitore de L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis. Ma chi la spunterà, alla fine?











