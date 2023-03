Edoardo Tavassi choc dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi/ “Incubo finito…”

Edoardo Tavassi, le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi non ha spiazzato i suoi fan che hanno scelto di non votarla per farla tornare a casa, ma ha spiazzato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 22. Mentre Nikita Pelizon non ha nascosto il proprio dispiacere per l’eliminazione di Antonella ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi ha letteralmente festeggiato. Tra Tavassi e la Fiordelisi c’è sempre stato un rapporto altalenante. I due, per Edoardo Donnamaria, hanno provato più volte a costruire un rapporto senza nascondere, però, le reciproche antipatie e, così, dopo aver visto Antonella varcare la porta rossa, non ha nascosto la propria felicità.

TikTok banna synthetic media/ Addio ai deepfake creati con intelligenza artificiale?

Durante i saluti finali dallo studio trasmessi in casa, vedendo Antonella seduta in studio accanto a Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi, parlando con Oriana Marzoli, ha commentato: “Eccola Antonella, allora è vero, è successo. È successo davvero. Sta là, seduta. Ormai siamo salvi, l’incubo è finito. È stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Siamo salvi, siamo salvi”.

David Rossi, caso Mps: domani voto su seconda Commissione/ Ma sulla durata è polemica

Edoardo Tavassi e il gesto contro Antonella Fiordelisi

Al termine della puntata, poi, Edoardo Tavassi, dopo aver preso il tappone ovvero un grosso cuscino, ha sigillato la porta rossa. “Ho sentito un rumore e ho pensato che stesse imboccando di nuovo la porta rossa”, riferendosi ad Antonella. Un gesto che ha rapidamente fatto il giro del web e scatenato la reazione del web che ha condannato la reazione di Tavassi così come quella di Oriana e Micol che non hanno nascosto la loro gioia.

Da parte sua, Antonella Fiordelisi è già tornata sui social mostrando tutta la sua felicità accanto ad Edoardo Donnamaria con cui ha trascorso le prime ore fuori dalla casa.

Crollo nascite in Italia: meno di 400mila nel 2022/ Istat: -1,9% rispetto al 2021













© RIPRODUZIONE RISERVATA