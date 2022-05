Edoardo Tavassi, colpo di fulmine per Mercedesz Henger?/ “C’è un feeling…”

Edoardo Tavassi alla ricerca dell’amore all’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi, single e in cerca d’amore, sin dal suo arrivo sull’Isola dei Famosi 2022, non ha mai nascosto di aver voglia d’innamorarsi e di trovare la donna giusta. I primi approcci con le naufraghe, tuttavia, non hanno portato buoni risultati. Tra le varie concorrenti, quasi tutte impegnate, Edoardo aveva notato Estefania che, tuttavia, ha poi scelto di tuffarsi tra le braccia di Roger. Più volte ha rivolto appelli ad Ilary Blasi chiedendo l’arrivo di nuove naufraghe. Ilary ha così deciso di accontentarlo e, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, in Honduras, sono sbarcate Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger.

Isola dei Famosi 2022, pagelle 14a puntata/ Beatriz già fuori dai giochi: ecco perché

Tutte e tre bellissime che hanno regalato agli altri naufraghi un bagno in mare che è stato particolarmente apprezzato da Edoardo. Nel daytime del 9 maggio, il fratello di Guendalina ribadisce i propri ringraziamenti per l’arrivo delle tre, nuove concorrenti svelando di avere un feeling particolare con una naufraga.

Edoardo taglia i capelli a Guendalina/ Panico all'Isola: "mi buchi una tet*a"

Edoardo Tavassi e il feeling con Mercedesz Henger

Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli hanno risvegliato la voglia d’amore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, i single dell’Isola dei Famosi 2022. “E’ stato un ingresso in acqua veramente notevole da parte di tutte e tre“, commenta Edoardo mentre le tre naufraghe si concedono il primo bagno. “Aria fresca. Una bastava, invece ne sono arrivate tre”, aggiunge ancora il naufrago romano.

Poi si sbilancia su una concorrente in particolare: “Una più bella dell’altra, ma devo dire che c’è già un feeeling particolare con una”, svela Edoardo che, poi, durante una conversazione con Alessandro Iannoni, svela anche l’identità della naufraga in questione – “Sono carine tutte, ma Marcedesz ha quel qualcosa in più perchè ride sempre”. E Alessandro commenta così: “L’ho notato. Devo dire che anche lei è presa”. Nascerà una nuova coppia?

Edoardo Tavassi, ecco Fabrizia Santarelli/ "Amo accento romano": nascerà love story?

© RIPRODUZIONE RISERVATA