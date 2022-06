Edoardo Tavassi: come sta dopo l’infortunio?/ “Ho iniziato a piangere e poi…”

Edoardo Tavassi e l’infortunio, come sta? “Ho iniziato a piangere”

Alcuni giorni fa, come tutti gli appassionati dell’Isola dei Famosi sanno, si è verificato un piccolo infortunio per Edoardi Tavassi. Il concorrente ha accusato un problema al ginocchio ed è stato immediatamente soccorso dal medico. In ogni caso le cose non sono andate come previsto e lunedì sera è stato costretto ad abbandonare l‘Isola dei Famosi 2022, a pochi giorni dalla finale. Ovviamente il popolo del web si è scatenato a suo favore, incoronandolo vincitore morale di quest’edizione dell’Isola.

Il fratello di Guendalina Tavassi nel momento in cui si è fatto male ha commentato amaro: “Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio”.

Edoardo Tavassi sta meglio, ora in Italia con sua sorella Guendalina

“Da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. L’avrei fatta pure da zoppo, ma purtroppo l’esito del medico è chiaro”, ha continuato Edoardo Tavassi nel suo racconto. Allo stato attuale il concorrente ha fatto ritorno in Italia e ha avuto modo di abbracciare i suoi famigliari.

Ma come sta adesso l’ex naufrago? Secondo le informazioni riferite da Novella 2000, Edoardo pare sia in salute. Nelle scorse ore si è mostrato sereno e rilassato in hotel, mentre si trovava a cena proprio con sua sorella Guendalina. Nessun guaio fisico, dunque, per Edoardo. Resta il rammarico di essersi ritirato sul più bello.

