Edoardo Tavassi/ Con Licia Nunez a L’Isola dei Famosi è “amore”?

Edoardo Tavassi si sta mettendo in mostra a L’Isola dei Famosi 2022 in grado di suscitare interesse da parte del pubblico che lo conosceva prima di oggi decisamente poco. Nell’ultima settimana è cresciuto un bel rapporto con Licia Nunez tanto che al di fuori del programma si ipotizza come tra di loro possa esplodere molto presto una bella storia d’amore. Al momento tra i due sembra esserci solo una bella amicizia, ma nonostante questo il pubblico fantastica anche perché il feeling è sotto gli occhi di tutti. Se sembrava che Edoardo avesse un debole per la bella Jovana ora pare aver cambiato obiettivo e con la ragazza davvero si potrebbe concretizzare qualcosa di interessante. Dal canto suo Licia non ha mai nascosto di provare una simpatia per il bel fratello di Guendalina Tavassi.

Intanto in molti sui social network si interrogano sul fatto che Licia sia decisamente diversa dalla ex fidanzata di Edoardo. Questi ha avuto una bella storia con la comica e cantante Diana Del Bufalo che si è dimostrata molto matura sui social network facendo spesso gli auguri all’ex per l’avventura nel programma di Mediaset. Sebbene è noto a tutti che Licia ha avuto delle storie con donne le sue parole nei confronti di Tavassi sono inequivocabili: “È molto simpatico, amo la sua romanità. Stare vicino a lui mi fa sentire un pochino a casa, mi piace che sia stato lui a farmi vedere questo paradiso mosquitos a parte…”. Che sia l’inizio di una bella storia d’amore?

Edoardo Tavassi, il momento del riscatto a L’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è arrivato a L’Isola dei Famosi da poche settimane insieme a sua sorella, ha fatto breccia nel cuore dei fan, poiché il loro arrivo era tanto atteso, ma si sono creati dei problemi a causa di critiche e discussioni con altri naufraghi. I fratelli Tavassi sono crollati in diretta a causa del racconto della loro infanzia, costellato di problemi causati dal divorzio dei loro genitori. I due hanno deciso di affrontare questa nuova sfida di vita insieme anche per recuperare il tempo perduto durante l’infanzia. Guenda ed Edoardo hanno passato un’infanzia molto difficile, poiché divisi a partire dalla separazione dei loro genitori. Guendalina aveva infatti scelto di rimanere con sua madre, mentre il fratello ha scelto di vivere con suo padre, causando molto dolore e difficoltà. Ora è arrivato per Edoardo Tavassi il momento del riscatto grazie alla partecipazione al programma, dove ora dovrà comunque giocare da concorrente singolo. Edoardo durante le settimane di permanenza ha avuto delle discussioni non solo con sua sorella, ma anche con Jeremias Rodriguez un naufrago con il quale avere stretto un legame privilegiato.

Durante la puntata in diretta è stata mostrata una clip dove i due ragazzi discutono a causa di tensioni createsi negli ultimi giorni nella spiaggia. Jeremias ha accusato Edoardo di farsi vedere davanti alle telecamere e attuare una strategia per poter accaparrarsi il favore dei fans. Tavassi ha poi stretto amicizia con Nicolas Vaporidis, acerrimo rivale di Jeremias, che non ha digerito questo avvicinamento. I due si sono accusati, anche dopo la diretta sono volate parole forti che non hanno definitivamente decretato la fine del loro legame, nato sull’isola. Nei prossimi giorno Edoardo dovrà affrontare le sfide dell’isola senza la compagnia di sua sorella, che fa parte di un gruppo di naufraghi diverso dal suo. Vediamo cosa penseranno i fan dei concorrenti che dovranno gareggiare come single! Potete seguire le dirette in onda sui canali ufficiali Mediaset tutti i giorni e in prima serata!











