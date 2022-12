Edoardo Tavassi confessione su Micol Incorvaia / “Con lei sto da paura ma…”

Edoardo Tavassi sul mancato bacio con Micol: “E’ timida”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più affiatati, ma non c’è stato ancora quell’avvicinamento fisico che in molti aspettano. Per quanto ci siano stati baci a stampo, non c’è stato nulla di più e l’ex naufrago si confida ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Edoardo Tavassi spiega: “Non è un inizio di una relazione, solo due persone che non si sono indifferenti che hanno cose in comune, c’è attrazione. Io rispetto i pensieri di una donna, qualunque sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io e Micol qua stiamo una favola. Obbiettivamente senza fare niente io ci sto da paura. Ma io metto in conto che fuori c’è altra roba, c’è di tutto“. E ancora: “Mi dice un sacco di cose carine con una difficoltà atroce ma le dice, si espone.”. Sul bacio mancato, l’ex naufrago racconta che avrebbe voglia di baciarla in alcuni momenti anche per capire se c’è davvero chimica tra loro. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Edoardo Tavassi su Micol: “C’è stato un mezzo bacio, lei si vergogna”

Edoardo Tavassi aveva già fatto delle confidenze su Micol sull’argomento “bacio”, proprio con Donnamaria dopo aver passato la notte a parlare con la sorella di Clizia.

L’ex naufrago ha confermato alcune sensazioni su Micol nel confessionale del Grande Fratello Vip 2022: “C’è un’attrazione proprio mentale. Io e lei diciamo le cose nello stesso momento e a me, queste cose, fanno impazzire”. Al volto di Forum che gli chiede cosa avessero fatto tutta la notte, Edoardo Tavassi dichiara: “Un mezzo bacio, ma lei si vergogna dei genitori“. Insomma, i fan si domandano quando finalmente arriverà questo attesissimo bacio tra Edoardo e Micol.

