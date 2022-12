Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi/ “Sei famosa solo per i calciatori”

Edoardo Tavassi furioso contro Antonella: ecco cosa è successo

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si è consumata un’altra lite furibonda tra Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato a causa di una frecciata della schermista rivolta alla sorella di Clizia, riguardo il bacio del vischio che ha dato a Davide Donadei. La gieffina ironicamente ha detto che Micol non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista di Uomini e Donne, suscitando la reazione dell’ex naufrago.

Edoardo Tavassi, furioso con Antonella Fiordelisi dichiara: “Sei una grande bugiarda. Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio qua, Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non me lo ricordo non è così importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, dici che ti scrivono, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Basta! Ostenti solo che ti scrivono i calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce. È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”. Le parole dell’ex naufrago non sono piaciute ai fan di Antonella Fiordelisi, secondo i quali la schermista sarebbe stata vittima di violenza verbale. Per vedere la clip clicca qui.

Oltre allo scontro con Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ha litigato ferocemente anche con Micol Incorvaia. La schermista ha continuato ad insinuare che la sorella di Clizia non vedesse l’ora di baciare Davide Donadei.

A questo punto, la gieffina si infuria e dichiara: “Tu fai una battuta che sai che dentro ha del marcio, ha lo scopo di colpire. Tu stai buttando fango su di me e poi non mi puoi dire che io ti rispondo con cattiveria, perché tu sei la prima a colpirmi con cattiveria”. Antonella Fiordelisi di contro ha continuato a ribadire lo stesso concetto, senza cercare un punto di incontro con Micol.

