Edoardo Tavassi furioso con Jeremias e Blind/ “Sono loro due che voglio buttare fuori”

Dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality, ma non è bastata neanche questa notizia per far placare l’ira di Edoardo Tavassi nei suoi confronti. Recentemente sull’isola, Guendalina ha uscito fuori un discorso, secondo Jeremias avrebbe criticato duramente Carmen per non aver ceduto la vittoria e il cibo al figlio. Dopo aver sentito quelle parole, Edoardo che come sappiamo non è mai andato d’accordo con il giovane Rodriguez, ne ha dette di tutti i colori sul suo conto. Ecco le sue parole: “Jeremias fa così, incattivisce, mette zizzania, menomale che mo’ se ne va. Seguono tutti la parola di Jeremias, dal versetto secondo Gustavo…così è. Perché? Perché è Rodriguez, il cognome che incute timore a tutti e noi siamo i Tavassez! Se c’è qualcosa di cattivo che viene fuori sull’isola viene da lui, è così.” Poi Guendalina chiede come mai secondo lui alcuni ragazzi della squadra avversaria non le hanno risposto, alla fine si trattava solo di un malinteso, Roger e Blind non l’avevano sentita, eppure Edoardo le ha risposto: “Perché sei mia sorella, sei il male”.

Jeremias non è stato l’unico su cui la furia di Edoardo Tavassi si è abbattuta. Il concorrente ha espressamente detto riguardo a Jeremias e Blind: “Sono loro due che voglio nominare, sono loro due che voglio buttare fuori”. Mentre si attende la prossima nomination, a questo punto palese, Tavassi ha un duro scontro con Blind. Il giovane cantante ruba dei cocchi che Guendalina e il fratello avevano raccolto e messo da parte. La reazione di Edoardo è stata apparentemente calma, perché sa che a causa di quel gesto, Blind potrebbe rischiare grosso. Poi però, i naufraghi, Blind compreso, prendono dei granchi e li mangiano davanti alla squadra avversaria, contenti e mormorando “mamma mia che buoni”.

Tavassi a quel punto, tra la fame e l’astio per Blind, perde il senno e inizia a provocarlo: “A Bla’ sei un ragazzino, sei un bambino, ed è giusto hai 20 anni, non sai avere un confronto, ridi e scappi perché non sai avere un confronto, scappa! Scappa!”. A quel punto Roger che assiste alla scena, dice ad Edoardo: “Sei come un bambino di dieci anni” e poi aggiunge davanti alle telecamere: “Se i fratelli Tavassi vogliono urlare, che lo facciano dalla loro parte di isola”.

