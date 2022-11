Edoardo Tavassi, dall’operazione al ginocchio alle corde vocali/ “Ho paura perchè”

Edoardo Tavassi dall’infortunio all’Isola dei Famosi all’operazione al menisco

Edoardo Tavassi, possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha subito diverse operazione nell’ultimo anno. A causa di un infortunio al ginocchio è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi a un passo dalla finale. Tornato a casa ha dovuto fare i conti con il suo problema di salute.

A spiegare cosa gli sia successo è proprio Edoardo Tavassi, come riporta Blogtivvu: “La notizia del giorno è che mi sono fatto il menisco. Ho fatto dei controlli e niente, mi sono lesionato il menisco, ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente anche al crociato e mi devo operare“. In un’intervista a FanPage, l’ex naufrago ha raccontato come è avvenuto l’infortunio: “Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa e una volta uscito dall’acqua il ginocchio ha ceduto. Ho provato un dolore fortissimo. Al pronto soccorso dopo una puntura di morfina mi hanno messo un tutore che mi immobilizzava. Il tutore mi bloccava la gamba. Nessuno riuscirebbe a camminare bene indossandolo. Per questo sembrava che non riuscissi a camminare. In realtà, era solo il tutore perché senza quello riuscivo a camminare normalmente.” Ora, il fratello di Guendalina potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia riuscirà a rimanere tutto intero?

Edoardo Tavassi non si è fatto mancare nulla per questo 2022; dopo l’operazione al menisco per l’incidente all’Isola dei Famosi, è tornato di nuovo sotto i ferri per l’intervento alle corde vocali. Il fratello di Guendalina ha spiegato tutto ai fan: “Mi devo levare un polipo alle corde vocali“.

Edoardo Tavassi aggiunge con la sua solita ironia: “Insomma polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”. L’ex naufrago ha preso tutto con filosofia, ma si spera che nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 non si faccia troppo male.

