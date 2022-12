Edoardo Tavassi deluso da Micol Incorvaia: “Non mi cerchi mai”/ “Ci tengo, ma tu…”

Edoardo Tavassi e lo sfogo con Antonino Spinalbese

Battuta d’arresto nel rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Dopo aver trascorso una notte intera tra chiacchiere, confessioni, baci e coccole, Edoardo ha notato un distacco da parte di Micol Incorvaia. Un atteggiamento, quello della vippona, che non va bene al Tavassi che si lascia andare ad uno sfogo con Antonino Spinalbese. “Io voglio dimostrare che se non vado io, lei non viene da me”, afferma Edoardo. “Tutte quelle con cui ho avuto a che fare venivano anche loro. A me non piace andare sempre per primo. A me piace anche essere cercato”, aggiunge il fratello di Guaendalina Tavassi.

“A me basta un piccolo gesto, ma non ricevo neanche quello”, dice ancora Edoardo. “Magari è imbarazzata”, commenta Antonino. “Ma che imbarazzo. Siamo stati nel van fino alle sette del mattino e da lì si è allontanata”, ribatte Edoardo.

Il confronto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Spinto, poi, da Antonella Fiordelisi che ha notato Micol un po’ triste, Edoardo Tavassi ha così cercato il confronto con la Incorvaia. Da soli, nel cortiletto, Edoardo tira fuori tutta la sua delusione. “A me, in generale, anche nei rapporti di amicizia, non piace essere sempre il primo a cercare l’altra”, sbotta Edoardo. “Mi dà fastidio il tuo modo di approcciare. Se non vengo io, non parliamo”, dice ancora. “Non è vero perchè tutte le volte in cui sono venuta mi hai respinta”, ribatte Micol. “Non si vive così con le persone che tengono a te. Ci tengo a te, ti difendo sempre e lo sai che faccio così e per un giorno in cui ti metto alla prova tu non ti avvicini mai”, dice ancora Edoardo. “Vedo tutti i tuoi atteggiamenti come una forzatura”, continua il Tavassi.

Micol prova a ribattere spiegandogli di averlo cercato più volte, ma di essersi sentita spesso respinta. “Io ho voglia di trascorrere del tempo con te, ma percepisco che dall’altra parte non è così“, dice ancora Edoardo che poi svela di essere convinto che da parte di Micol ci sia un interesse nei confronti di Daniele Dal Moro. “Non è vero. Stai scherzando? Per me sei tu che sei condizionato”, conclude la Incorvaia.

