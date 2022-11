Edoardo Tavassi, difficile infanzia e il rapporto con la sorella Guendalina/ “È stata una schifezza”

Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo Tavassi: separati durante l’infanzia

Edoardo Tavassi, dopo il successo all’Isola dei Famosi 2022, potrebbe entrate nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Edoardo, classe 1985, è il fratello maggiore di Guendalina Tavassi, classe 1986, che si è fatta conoscere proprio nella celebre casa di Cinecittà: era il 2010 quando ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello. I fratelli Tavassi hanno partecipato insieme all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Durante il reality Edoardo e Guendalina hanno parlato della loro infanzia vissuta lontano l’uno dall’altra.

I genitori, infatti, si sono separati quando erano molto piccoli e così anche loro si sono trovati a scegliere: Edoardo è andato a vivere con la mamma e Guendalina con il papà. “Separarci è stata una schifezza, una cattiveria che un giudice facesse decidere a due bambini con chi stare. Abbiamo passato anni terribili tra assistenti sociali e tribunali. Ci potevamo vedere solo i weekend, ci alternavamo tra mamma e papà. Ci siamo ritrovati durante l’adolescenza… Quando abbiamo iniziato a uscire da soli, ci mettevamo d’accordo per incontrarci e così ci siamo ritrovati”, hanno raccontato durante il reality condotto da Ilary Blasi.

Guendalina Tavassi: i figli, il fidanzato e il processo

Guendalina Tavassi è diventata mamma per la prima volta nel 2003, a soli 17 anni. Quando scoprì di essere rimasta incinta pensò di abortire, ma poi decise di tenere il bambino e così è nata la figlia Gaia, avuto dalla relazione con Remo Nicolini. La loro storia d’amore è terminata poco prima della partecipazione della Tavassi al Grande Fratello nel 2010. Successivamente Guendalina Tavassi si è legata all’imprenditore Umberto D’Aponte, i due si sono conosciuti su un treno Napoli-Milano.

Si sono sposati nel 2013 e hanno avuto due figli, Chloe e Salvatore. Dopo sei anni insieme, Guendalina e Umberto si sono lasciati nel 2011 e le cose tra loro sono precipitate, tanto che Guendalina aveva fatto richiesta di un divieto di avvicinamento. A febbraio 2022 l’imprenditore è finito anche in carcere per aver violato il divieto. Ora è in corso un processo: D’Aponte è imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. Guendalina Tavassi è ora legata a Federico Perna.

