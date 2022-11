Edoardo Tavassi disperato, bicchiere di champagne su Giaele “76 mila euro di pigiama”/ Lei “aspetto bonifico”

Edoardo Tavassi incidente choc contro Sofia Giaele De Donà

Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon prendono in giro Sofia Giaele De Donà. Mentre i vipponi sono riuniti intorno al tavolo della cucina nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita fa un gesto con la mano e senza accorgersene finisce per colpire il bicchiere di Edoardo Tavassi. Sofia Giaele De Donà non fa in tempo a scostarsi e il champagne finisce per bagnare il suo pigiama. Tavassi e Nikita che avevano assistito alla scena scoppiano a ridere. Edoardo Tavassi, prendendosi gioco di Sofia, dice: “76 mila euro di pigiama”. Nikita Pelizon aggiunge: “Però è champagne”. Edoardo Tavassi incolpa Nikita per il gesto e intima a Sofia di chiedere conto a lei per i danni: “Ti giuro credimi, non c’ho na lira, è stata lei”. Sofia Giaele De Donà si rivolge a quel punto a Nikita dicendole: “Aspetto il bonifico”.

Nikita Pelizon replica divertita: “Contaci”. Poi, come segno di porta fortuna, entrambi si mettono dello champagne sul collo: “Tanto ormai sono già bagnata“. Il siparietto è diventato virale sul web e in molti hanno scherzato sulla reazione di Edoardo Tavassi. Sofia Giaele De Donà ha sempre sottolineato il valore dei capi e dei gioielli che indossava e questo comportamento è stato sempre percepito male da parte del pubblico. Nella casa anche i Vipponi tendono a prenderla in giro per questo aspetto del suo carattere.

Edoardo Tavassi ha punzecchiato nelle scorse ore anche Antonino Spinalbese. Tavassi fa ridere e divertire il pubblico con le sue battute e questa volta ha preso di mira Spinalbese. Antonino racconta a Tavassi come è stato l’incontro con la showgirl argentina, stuzzicato proprio dal romano: “Mi avevano chiamato perché dovevo fare i capelli a casa, dopo che abbiamo finito lei dà una cena e arrivano altri suoi amici” e il gieffino stupito gli chiede: “E tu che hai fatto? Ti sei autoinvitato? Cioè sei rimasto da Belen, così?” e Antonino risponde divertito: “Sì, ma no, è sottinteso, avevamo già capito entrambi”.

Antonino Spinalbese aggiunge poi un dettaglio che stupisce Tavassi: “Gli scrivevo quello che pensavo, con dei bigliettini”, “Ma tipo cosa gli scrivevi?” chiede incuriosito Edoardo: “Mah non so qual è la tua canzone preferita. E poi gli facevo piedino”. Edoardo Tavassi poi si rinchiude nel confessionale e fa una battuta scherzosa: “Beh passare da Belen ad Oriana, come dire”, dice Edoardo Tavassi. Il concorrente del Grande Fratello Vip con le sue battute diverte molto il pubblico che ormai non può più fare a meno di lui.

