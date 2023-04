Edoardo Tavassi: “Donnamaria? Ecco come sono i rapporti dopo il GF Vip”/ Stoccata a Sonia e su Nikita…

Edoardo Tavassi svela come sono oggi i rapporti con Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi è stato protagonista di una lunga intervista a Casa Chi, durante la quale ha rivelato alcuni retroscena del Grande Fratello Vip, svelando inoltre cos’è accaduto con alcuni ex coinquilini dopo la fine del reality. Molti si chiedono se Tavassi abbia mantenuto i rapporti con Edoardo Donnamaria, con il quale aveva creato nella Casa una forte amicizia.

Queste le sue rivelazioni: “Edoardo Donnamaria ogni tanto mi manda dei video nostri, ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp però non l’ho sentito.” I rapporti, dunque, sarebbero oggi solo marginali tra i due. Donnamaria, d’altronde, dopo il GF Vip pare abbia chiuso anche con Micol Incorvaia, levandole il ‘segui’ su Instagram; cosa, per molti, dovuta alla sua relazione con Antonella Fiordelisi.

Tavassi si è poi espresso sulle critiche ricevute da Sonia Bruganelli, che lo ha recentemente definito ‘un manipolatore’: “Io posso accettare ogni critica, il discorso di base è che interpretato. – ha spiegato Edoardo – Molta gente mi dice che da quando sono entrato nella casa ho portato sorrisi e altri mi dicono che sono un manipolatore, a me quando chiede un consiglio un amico, do un consiglio. Poi è stato il pubblico a votarmi tante volte come preferito.” Quindi ha concluso: “Sono uno che li dentro si è fatto voler bene. Io non riesco ad andare d’accordo con tutti ma da li a dire che sono manipolatore, subdolo…”

Non è mancata una battuta di Edoardo Tavassi sulla vittoria di Nikita Pelizon: “Sono contento per lei, le ho fatto le congratulazioni, sono sportivo. Il pubblico è sovrano. Congratulazioni a Nikita, non sto al settimo cielo ma sono contento per lei.”











