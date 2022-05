Edoardo Tavassi/ Dopo Mercedesz Henger arriva la batosta da sua sorella Guendalina

Guendalina e Edoardo Tavassi sono stati un vero e proprio uragano all’Isola dei Famosi 2022 grazie alla loro vitalità e simpatia che hanno fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori. Edoardo Tavassi è riuscito a conquistarsi un posto ben preciso all’interno dell’Isola e tra tutti i naufraghi.

Nelle ultime settimane Edoardo Tavassi è stato al centro di una pseudo relazione con Mercedesz Henger salvo poi ritornare sui suoi passi perché non convinto del tutto dalla ragazza e dal suo comportamento che secondo il naufrago è stato studiato a tavolino già prima della sua partenza. Edoardo confidandosi con Nicolas Vaporidis ha detto: “A me lei esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccata così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione. Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori…dai su, non mi fido di lei”.

Tra Guendalina e Edoardo Tavassi scoppiano costantemente dei litigi tra fratelli che poi rientrano senza troppo scalpore, nelle ultime ore però la donna ha avuto una forte discussione con suo fratello per via dello Spirito dell’Isola che ha chiesto alla ragazza di dire la sua opinione su tutti i naufraghi senza peli sulla lingua.

Guendalina Tavassi ha commentato su suo fratello Edoardo: “La maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi dare mai retta neanche quando ti metto in guardia dalle persone. Cose belle finora non ne ho viste perchè quello che ho visto è stato fare le buche sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare perchè finora io, da sorella, sono molto delusa da te”. Le parole della donna hanno ferito profondamente il naufrago che successivamente in disparte è scoppiato in lacrime, proprio sulla sua stuoia, in disparte.

