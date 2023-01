Edoardo Tavassi dubbi sulla scelta dei preferiti/ La regia censura il suo discorso

Edoardo Tavassi: dubbi sulla scelta dei preferiti

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi ha espresso i suoi dubbi sui preferiti della serata. Come in ogni puntata i concorrenti sono stati chiamati a scegliere i preferiti della casa, immuni così dalla nomination. Gli inquilini hanno scelto di salvare quattro uomini: Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno dato l’immunità a Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Tavassi ha subito mostrato qualche dubbio: “Allora io faccio il nome di Sarah. A te non piace la motivazione, ma io non ho rapporto. Se poi mi metti tra i preferiti altri o mi elimini chi voglio nominare…”, ha detto duramente la nomination. Alfonso Signorini, però, gli ha fatto notate che non sono loro a scegliere i preferiti e chi mandare in nomination.

Dana Saber, critica Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia/ "Tra loro solo amicizia"

La regia censura il discorso di Tavassi

Al termine della puntata Edoardo Tavassi ha condiviso le sue perplessità sulla modalità di scelta dei preferiti con Micol Incorvaia e Davide Donadei. “Però, non capisco un’altra roba. Stasera non ci sono state due donne e due uomini e perché?”, ha detto il romano. Se Micol ha commentato con un semplice “Eh, questo è”, Davide Donadei ha seguito il ragionamento di Tavassi: “Aspetta però, Nikita secondo me… o Antonella oggi la dovevano salvare”. Tavassi ha poi aggiunto: “Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora facciamo 4 maschi…”. Ma dopo questa sua dichiarazioni, come si vede nel video che sta circolando sui social, l’audio è stato rimosso. Perché la regia ha censurato il discorso di Edoardo Tavassi? “La scelta dei preferiti dovrebbe essere palese invece rimane segreta e a disposizione degli autori”, ha commentato un utente su Twitter.

Edoardo Tavassi smaschera Antonino Spinalbese?/ "Hai visto qualcosa fuori dalla Casa"

tavassi sputtana il #gfvip che para i cu*o al fake “di solito fanno 2 donne e 2 maschi ora perchè?”

Davide “secondo me almeno una tra Nikita e Antonella oggi doveva..”

“Ti arrivano le schede, tu vedi chi rischia e dici allora famo 4 maschi..censura” #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Kh5MLlQKd4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 17, 2023

LEGGI ANCHE:

Guendalina Tavassi: "Mio fratello Edoardo? Si è rimbambito!"/ 'Colpa' di Micol Incorvaia: "Mai visto così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA