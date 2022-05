Edoardo Tavassi dubbioso su Mercedesz Henger/ “Non è mia moglie, la cosa mi puzza”

Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022 ha cambiato idea su Mercedesz Henger

Edoardo Tavassi dubbioso su Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Guendalina Tavassi in settimana ha cambiato idea sulla figlia di Eva Henger e sul suo interesse a tal punto da dire: “non è mia moglie, la cosa mi puzza”. La naufraga però cerca di difendersi: “mi sembrava reciproca la cosa, lui voleva venire in Ungheria”. A difendere il fratello c’è Guendalina che confessa: “da quanto io sapevo lei prima di entrare stava con una persona, quando è arrivata si era lasciata da due settimane. Allora come fa una persona che si è lasciata da poco, cercare subito l’amore. Io se mi lascio minimo minimo sto reclusa due mesi a piangere sul letto”.

Mercedesz si difende: “tu non sapevi che ero fidanzata visto che era una frequentazione. Comunque l’ho detto subito, anche nella clip di presentazione che mi ero lasciata da pochissimo. Il mio ultimo fidanzamento ufficiale risale ad un anno fa, ho avuto delle frequentazioni, ma abbiamo deciso di restare amici”.

Edoardo Tavassi non mi fido di Mercedesz Henger

Il bello però deve ancora arrivare visto che Ilary Blasi domanda a Edoardo Tavassi di schierarsi tra Nicolas Vaporidis e Mercdesz Henger. Il fratello di Guendalina Tavassi, senza batter ciglio, si posiziona accanto all’attore. “Semplicemente vorrei dire una cosa: di lui mi fido, di lei no” – precisa il fratello di Guendalina che poco precisa i motivi che l’hanno spinto a cambiare idea sulla figlia di Eva Henger: “c’entra la frequentazione e l’ex fidanzato, ma Mercedesz non ha ancora conquistato la mia fiducia. Ma sei si è lasciata poco prima di entrare, ha fatto la clip da fidanzata. Non mi fido, che devo fare?”.

