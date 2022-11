Edoardo Tavassi e Donnamaria fanno strategie al GF Vip?/ Nikita smaschera i gieffini

Edoardo Tavassi e Donnamaria scoperti da Nikita Pelizon: “Ne stavate parlando fino ad ora”

Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria erano nella cucina del Grande Fratello Vip 2022 con altri concorrenti. I due si sono apparatati parlando sottovoce di qualcosa o qualcuno, mentre altri erano intenti a preparare la cena.

Nikita Pelizon che stava origliando pizzica i vipponi: “Mi parli di queste strategie che non lo conosco? Come funziona? Non mettere nei preferiti chi?”. A quel punto beccati con la mano nella marmellata, Edoardo Tavassi e Donnamaria dichiarano: “Non si può fare, non si può fare”. La modella, però, insiste: “Ma ne stavate parlando fino ad adesso”. I due concorrenti continuano a fare finta di nulla e non rivelano il nome del concorrente o della concorrente oggetto delle loro “strategie”. Che stessero pianificando qualcosa? Non è ancora chiaro, ma di certo la modella è intervenuta perchè qualcosa non sembrava essere del tutto regolare. Alfonso Signorini ne parlerà in puntata o la situazione verrà dimenticata in fretta?

#gfvip #nikiters Nikita che becca i due edoardo parlare di strategia “mi parli di queste strategie che non conosco?” pic.twitter.com/RfAhI0MRbM — La malmostosa (@VanessaXx91) November 20, 2022

Nelle ultime ore Edoardo Tavassi è entrato in crisi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il motivo di tale agitazione è un avvertimento da parte di Micol Incorvaia, all’ex naufrago. La sorella di Clizia invita Edoardo a non esagerare con le battute a George Ciupilan che, all’esterno del reality show, potrebbero essere scambiate per atti di bullismo.

Edoardo Tavassi si spaventa e, come riporta Biccy, entra in confessionale: “Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori. Ismo…ci siamo capiti. Io l’ho fatto con leggerezza, ma lei mi ha fatto pensare di no. Per me sto facendo anche poco, sto al 5%, ma non so quale sia il canone televisivo accettabile. A me piace fare battute e lui è una persona con cui scherzo. Anche Luca mi fa battute tutto il giorno e allora anche lì in teoria… e invece no, non lo è! L’intenzione mia è sempre bonaria. E allora perché lei mi dice così? Tra poco vado a letto, ma prima voglio chiarire delle cose. Voglio entrare in confessionale per questa cosa. Mi fanno venire le paranoie. Devo chiederla per andare a dormire tranquillo. Sto arrivando a rompervi le scatole che sto in paranoia”.

