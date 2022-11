Edoardo Tavassi e il retroscena su Mercedesz Henger/ La regia censura, ma è tardi…

Edoardo Tavassi e il retroscena su Mercedesz Henger

Dopo essere stato un indiscusso protagonista dell’Isola dei Famosi 2022, costretto ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi a causa di un infortunio, Edoardo Tavassi è arrivato come un ciclone nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, con la sua simpatia, sta conquistando sia i coinquilini che il pubblico. Entrando nella casa di cinecittà, Edoardo ha espresso il desiderio anche di poter iniziare una storia d’amore. Desiderio che, per il momento, non ci è realizzato. Ironico e divertente, Edoardo aveva provato a trovare l’amore anche in Honduras.

Durante l’avventura vissuta all’Isola dei Famosi, il fratello di Guendalina Tavassi aveva attirato l’attenzione di Mercedesz Henger. TRa i due sembrava ci fosse un feeling, ma oggi, nella casa più spiata d’Italia, il Tavassi ha svelato un retroscena sull’arrivo di Mercedesz in Honduras.

Edoardo Tavassi e le parole su Mercedesz Henger

Tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger non è mai nata una storia d’amore. I due, tuttavia, sembravano piacersi, ma era davvero così? “A me diverte questo, io faccio sempre sta cosa. Anche all’isola avevano fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Quando è arrivata Mercedesz che si è dichiarata a me, a me non piaceva”, ha ammesso Edoardo.

Il resto del discorso del Tavassi è stato, poi, censurato dalla regia del Grande Fratello Vip 2022, ma tali dichiarazioni sulla figlia di Eva Henger sono state registrate dal popolo dei social che ha pubblicato tutto su Twitter.

Tavassi "quando è arrivata mercedes che si è dichiarata a me, a me nun me piaceva" e censurano.Non ho visto l'isola, che è successo? 🤓 #gfvip pic.twitter.com/NbP58QCEOq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 8, 2022

